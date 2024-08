To będzie nokaut na flagowcach. Nadchodzi Samsung Galaxy S24 FE

Już jesienią w ofercie firmy Samsung pojawi się prawdziwy hit. Do sieci trafiła specyfikacja modelu Samsung Galaxy S24 FE.

Jeśli planujecie zakup nowego smartfona i celujecie w segment tzw. "flagship killerów", być warto poczekać jeszcze kilka tygodni. Wszystko wskazuje bowiem na to, że nowy Samsung Galaxy S24 FE może nieźle namieszać na rynku.

Samsung Galaxy S24 FE z większym wyświetlaczem i mocnymi podzespołami

Redakcja serwisu Android Headlines dotarła do specyfikacji nadchodzącego smartfona. Wynika z niej, że nowy przedstawiciel serii FE będzie mógł śmiało konkurować nawet z flagowymi rywalami.

Sercem urządzenia ma być procesor Samsung Exynos 2400e. Będzie to usprawniona, a przy okazji bardziej energooszczędna wersja układu Exynos 2400 znanego z rodziny Galaxy S24. W połączeniu z akumulatorem o pojemności 4565 mAh ma to pozwolić na uzyskanie nawet 78 godzin czasu pracy przy odtwarzaniu muzyki i 29 godzin podczas oglądania wideo.

Zmianą, która może się okazać kontrowersyjna, jest wyposażenie nowego smartfona w wyświetlacz o przekątnej aż 6,7". Ma on się charakteryzować odświeżaniem 120 Hz i wysoką jasnością maksymalną rzędu 1900 nitów (dla porównania w modelu Galaxy S23 FE było to "tylko" 1450 nitów). Mimo to osoby, które ceniły sobie serię FE za kompaktowe gabaryty, mogą się czuć lekko zawiedzione.

Samsung Galaxy S24 FE ma zostać wyposażony w potrójny aparat, na który składać się będzie główny moduł o rozdzielczości 50 Mpix, aparat ultraszerokokątny 12 Mpix i tele z trzykrotnym przybliżeniem o rozdzielczości 8 Mpix. Z przodu należy się spodziewać kamerki do selfie o rozdzielczości 10 Mpix.

Jak wszystkie tegoroczne flagowce Samsunga, nadchodzący Galaxy S24 FE ma oferować komplet funkcjonalności w ramach pakietu Galaxy AI. Urządzenie ma być też dostępne w kilku interesujących wersjach kolorystycznych: miętowej, kremowej, grafitowej, fioletowej, indygo i mandarynkowej. Dwa ostatnie warianty będą oferowane wyłącznie przez stronę internetową producenta.

Samsung Galaxy S24 FE - kiedy premiera?

Oczywiście wszystkie przytoczone informacje pochodzą z nieoficjalnego źródła, więc należy je traktować z lekkim dystansem. Mimo to nowy przeciek wydaje się wiarygodny i z grubsza pokrywa się z tym, czego oczekujemy od nowego "prawie flagowca" Koreańczyków. A ile w nim prawdy? Pewnie przekonamy się wraz z premierą urządzenia, której spodziewamy się w okolicach października 2024.



Zobacz: Dostali samsungi na igrzyskach. Nie mogą ich zabrać do domu

Zobacz: Masz Samsunga? Szykuj się, dostaniesz funkcję z najwyższej półki

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: TELEPOLIS.PL (Marian Szutiak)

Źródło tekstu: Android Headlines