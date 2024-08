Masz Samsunga? Szykuj się, dostaniesz funkcję z najwyższej półki

Oprogramowanie One UI 6.1.1 przyniosło ulepszone funkcje Galaxy AI. Okazuje się, że trafią one nie tylko na pokład flagowców Samsunga, ale również na nieco tańsze modele.

Użytkownicy flagowych smartfonów Samsunga cierpliwie czekają na aktualizację One UI 7 z systemem Android 15, ale producent postanowił najpierw skupić się na wprowadzeniu aktualizacji One UI 6.1.1. Wersja ta zadebiutowała wraz ze składanymi smartfonami Galaxy Z Fold6 i Galaxy Z Flip6 i wprowadza nieco nowych funkcji, w tym wspieranych sztuczną inteligencją rozwiązań Galaxy AI.

Galaxy AI w tańszych modelach

Według informacji uzyskanych przez SamMobile, Samsung planuje wprowadzenie swojej technologii sztucznej inteligencji, znanej jako Galaxy AI, do popularnych modeli z serii Galaxy A. Będzie to pierwsze wdrożenie Galaxy AI w średniopółkowych telefonach koreańskiego producenta, co może nastąpić wraz z aktualizacją One UI 6.1.1.

Prawdopodobnie funkcje Galaxy AI trafią do modeli Galaxy A55 5G i Galaxy A35 5G, które zostały wyposażone w szybsze procesory i większą pojemność pamięć RAM, co umożliwia działanie niektórych funkcji. Nie wszystkie opcje wspomagane sztuczną inteligencją będą dostępne w tych tańszych modelach, co nie powinno być dla nikogo zaskakujące.

Inspiracja konkurencją

Podobne podejście zastosowała firma Oppo, która ogłosiła wprowadzenie funkcji AI do swoich tańszych modeli. Chiński producent zapewnił, że choć budżetowe telefony nie będą miały pełnego zestawu funkcji AI, to modele średniopółkowe, takie jak Reno12, otrzymały te same opcje, co ich flagowe odpowiedniki z linii Find X.

