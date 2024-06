Oppo prezentuje GenAI. Trafi na telefony milionów użytkowników

Oppo chce, by smartfony z AI były bardziej dostępne dla użytkowników. Dlatego marka zamierza wprowadzić generatywną sztuczną inteligencję we wszystkich liniach swoich produktów, czyli między innymi w seriach Find, Reno oraz A.

Oppo ogłosiło, że celem marki jest udostępnianie telefonów AI każdemu użytkownikowi. Firma zaznaczyła jednocześnie, że stawia na pełną transformację technologiczną i restrukturyzację ekosystemu telefonów AI w przyszłości. Wskazała również korzyści dla użytkowników, związane z rozwojem sztucznej inteligencji. Oppo będzie nad tym pracować wraz ze swoimi partnerami, firmami Google, MediaTek oraz IDC.

Dostęp do AI dla każdego

Smartfony stały nieodzownym elementem codzienności wielu z nas i są dobrze przygotowane do bycia najważniejszym osobistymi urządzeniami AI. Oppo postanowiło dołożyć własną cegiełkę do tego procesu. Chiński producent chce, aby sztuczna inteligencja nie była wykorzystywana jedynie we flagowych modelach i dostępna jedynie wybranych użytkowników, ale by stała się technologią dostępną dla wszystkich.

Dzięki naszym nieustannym staraniom i zaangażowaniu, Oppo dąży do udostępnienia telefonów AI każdemu. Po raz pierwszy w branży Oppo wprowadza generatywną AI do wszystkich linii produktowych. Do końca tego roku planujemy udostępnić funkcje generatywnej AI około 50 milionom użytkowników.

– powiedział Billy Zhang, prezes ds. sprzedaży i obsługi rynków zagranicznych w Oppo

Generatywna sztuczna inteligencja coraz bardziej wkracza w codzienne życie za pośrednictwem telefonów, polepszając doświadczenia użytkowników w takich obszarach, jak rozrywka czy mobilna praca biurowa. Zgodnie z najnowszym raportem IDC "Czas na demokratyzację wpływu technologii AI", dostawy telefonów AI w segmencie poniżej 1000 dolarów mają wzrosnąć o 250% w 2024 roku, osiągając 35 milionów sztuk.

Innowacje i współpraca

Oppo podaje, że w ciągu ostatniej dekady złożyło ponad 5000 patentów związanych z AI, z czego około 70% dotyczy obrazowania AI. Od 2020 roku marka rozwija własne modele językowe (LLM) i aktywnie działa w dziedzinie dużych modeli wizyjnych oraz technologii multimodalnej, stosującej dane różnego typu. Oppo chwali się również, że jest pierwszą firmą produkującą smartfony, która wdrożyła model LLM z 7 miliardami parametrów bezpośrednio na urządzeniu. Dzięki temu Oppo wprowadziło w tym roku ponad 100 funkcji generatywnej AI na pokład swoich telefonów.

Oprócz własnych innowacji, chiński producent ściśle współpracuje z innymi podmiotami z branży, chcą zapewnić lepsze wrażenia z korzystania z telefonów AI w oparciu o hybrydową architekturę AI na urządzeniu i w chmurze. Dzięki współpracy z firmą Google, seria Oppo Reno12 oraz następna generacja flagowego modelu Find X będą wyposażone w procesory LLM z rodziny Google Gemini. Ma to zapewnić użytkownikom jeszcze bardziej innowacyjne i wygodne funkcje wspierane sztuczną inteligencją, takie jak AI Toolbox, w tym funkcje AI Writer i AI Recording Summary.

Współpraca z firmą MediaTek zaowocowała z kolei dostosowaniem chipów w celu zwiększenia pamięci masowej i wydajności obliczeniowej w przyszłych flagowych modelach Oppo. Dzięki partnerstwu z firmą Microsoft następne generacje telefonów Oppo mają zapewnić bardziej wydajną, dokładną i naturalną konwersję głosu i tekstu oraz lepszą łączność między komputerową sztuczną inteligencją a telefonami.

Nowe możliwości dzięki telefonom AI

Oppo zintegrowało wiele innowacyjnych funkcji w swoich telefonach AI, co miało zwiększyć produktywność i rozbudzić kreatywność użytkowników. Dzięki połączeniu modelu LLM i takich technologii, jak szybka transkrypcja, użytkownicy mogą przetwarzać więcej informacji i cieszyć się tłumaczeniami w czasie rzeczywistym. Współpraca między AI na komputerze stacjonarnym a telefonami doprowadziła też do dalszej poprawy produktywności.

Zwiększona kreatywność polega z kolei na ulepszeniu edycji zdjęć i możliwości tworzenia spersonalizowanych treści dzięki technologii generacji multimodalnej i generacji ruchu. Funkcja Oppo AI Eraser pomaga na przykład użytkownikom płynnie usuwać niechciane obiekty i szybko generować brakujące treści. Obecnie stosowana jest średnio 15 razy dziennie. Z kolei technologia multimodalna pomaga użytkownikom łatwo generować kreatywne treści wizualne i tekstowe w mediach społecznościowych.

Wierzymy, że inteligentny system operacyjny będzie osadzony w agentach AI, wspierając interakcję multimodalną, a usługi innych firm będą dostarczane w bardziej elastyczny sposób. Doprowadzi to do pełnej transformacji i restrukturyzacji ekosystemu telefonów AI.

– podsumował Darren Chen, dyrektor ds. strategii technologii AI w Oppo

Źródło zdjęć: Anna Rymsza / Telepolis.pl, Oppo

Źródło tekstu: Oppo