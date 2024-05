Oppo prezentuje smartfony Reno12 i Reno12 Pro

Oppo ma dwa nowe smartfony. Modele Reno12 i Reno12 Pro mają zakrzywione wyświetlacze, wydajne procesory i nawet 16 GB RAM-u.

Oppo Reno12

Oppo Reno12 ma wymiary 161,4 x 74,8 x 7,3 mm i waży 179 g. Smartfon został wyposażony w 6,7-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości 11080 x 2412 pikseli, który odświeża obraz z częstotliwością do 120 Hz i świeci ze szczytową jasnością do 1200 nitów. Ekran ma w górnej części wycięty otwór na obiektyw aparatu do selfie o rozdzielczości 50 Mpix (Samsung JN5, f/2.0). Tylny zestaw fotograficzny składa się z trzech aparatów: głównego o rozdzielczości 50 Mpix (Sony LYT-600, f/1.8, OIS), ultraszerokokątnego o rozdzielczości 8 Mpix (Sony IMX355, f/2.2) oraz teleobiektywu o rozdzielczości 50 Mpix (Samsung JN5, f/2.0, zoom optyczny 2x).

Wewnątrz obudowy, która jest odporna na działanie pyłów i wody na poziomie IP65, pracuje układ MediaTek Dimensity 8250 Star Speed Edition, który współpracuje z 12 lub 16 GB RAM-u LPDDR5X oraz 256 lub 512 GB pamięci masowej UFS 3.1. Oppo Reno12 pozwala na korzystanie z sieci 5G, oferuje również łączność Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 oraz NFC. Jest też port podczerwieni, odbiornik nawigacji satelitarnej, gniazdo USB-C oraz podekranowy czytnik linii papilarnych. Całość jest zasilana akumulatorem o pojemności 5000 mAh z szybkim ładowaniem 80 W i pracuje pod kontrolą systemu Android 14 z interfejsem ColorOS 14.1.

Oppo Reno12 Pro

Oppo Reno12 Pro jest nieco grubszy (7,55 mm) oraz cięższy (183 g). Smartfon jest też napędzany innym układem Mediatek. Tu wewnątrz obudowy pracuje Dimensity 9200+ Star Speed Edition. Różnice są też w głównym aparacie, który ma trochę większą matrycę Sony IMX980 50 Mpix. Pozostałe parametry wyglądają podobnie, jak w modelu Oppo Reno12.

Dostępność i cena

W Chinach ruszyła przedsprzedaż nowych smartfonów Oppo, a regularna sprzedaż ruszy tam 31 maja 2024 roku. Ceny są następujące:

Oppo Reno12 12/256 GB – 2699 juanów (1466 zł),

(1466 zł), Oppo Reno12 12/512 GB – 2999 juanów (1629 zł),

(1629 zł), Oppo Reno12 16/256 GB – 2999 juanów (1629 zł),

(1629 zł), Oppo Reno12 16/512 GB – 3199 juanów (1738 zł),

(1738 zł), Oppo Reno12 Pro 12/256 GB – 3399 juanów (1846 zł),

(1846 zł), Oppo Reno12 Pro 16/256 GB – 3699 juanów (2009 zł),

(2009 zł), Oppo Reno12 Pro 16/512 GB – 2999 juanów (2172 zł).

