Xiaomi prezentuje nowe smartony. POCO F6 i POCO F6 Pro na start kupimy taniej

Firma Xiaomi wprowadza na rynek smartfony POCO F6 oraz POCO F6 Pro. Urządzenia te trafiły również do Polski, gdzie przez ograniczony czas, w promocji na start, można je kupić ze zniżką 300 zł.

POCO F6 Pro z flagową grafiką i wydajnością

Jeden z najnowszych smartfonów Xiaomi, model POCO F6 Pro, wypełnia lukę na rynku smartfonów o wysokiej wydajności. Urządzenie wyposażone zostało w wyświetlacz WQHD+ 120 Hz Flow AMOLED 2K, ze szczytową jasnością 4000 nitów i przyciemnianiem PWM 3840 Hz. Ekran z zakrzywionymi krawędziami i smukłymi ramkami otrzymał certyfikat TÜV Rheinland.

We wnętrzu smartfonu pracuje układ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, który współpracuje z nawet 16 GB RAM-u LPDDR5X i 1 TB pamięci masowej UFS 4.0. Wszystko to jest zasilane akumulatorem o pojemności 5000 mAh z technologią HyperCharge o mocy 120 W. Ładowanie baterii do 100% zajmuje 19 minut. Nad całością czuwa oprogramowanie Xiaomi HyperOS, bazujące na systemie Android 14.

Xiaomi chwali się, że POCO F6 Pro dysponuje najlepszym systemem czujników kamery, zapewniającym wyraźniejsze szczegóły nawet w skomplikowanych ujęciach. Technologia Dual Native ISO Fusion oferuje dwuzakresowe ustawienie ISO o wysokiej i niskiej czułości z maksymalną 16-krotną różnicą ekspozycji. Smartfon otrzymał funkcję Burst Mode 2.0, która wraz z algorytmem POCO Imaging Engine znacznie zoptymalizowała szybkość ładowania i zwiększyła moc obliczeniową. Umożliwia to uchwycenie cennych chwil w bardzo krótkim czasie. Ponadto, Algorytm Ultra Night sprawia z kolei, że wykonywanie zdjęć nocnych, które rejestrują wyraźne i jasne obrazy z dokładniejszym odwzorowaniem kolorów z wykorzystaniem AI w łączeniu wielu klatek, jest znacznie prostsze.

Snapdragon 8s Gen 3 w POCO F6

POCO F6 otrzymał układ Snapdragon 8s Gen 3. Skupiając się na możliwościach procesora i sztucznej inteligencji, główny rdzeń X4 obsługujący CPU zapewnia wydajność na bardzo wysokim poziomie. POCO F6 osiąga w AnTuTu ponad 1,53 miliona punktów.

Najnowsza generacja WildBoost 3.0 umożliwia granie w najbardziej wymagające gry. POCO F6 w trakcie rozgrywki w Genshin Impact obsługuje rozdzielczość 1,5K, co przekłada się na ciekawsze wrażenia wizualne niż dotychczas. Dzięki Snapdragonowi 8s Gen 3, możliwości AI zapewniają efektywniejszą wydajność energetyczną i niższą temperaturę w trakcie grania. Ponadto, najnowsza technologia LiquidCool, obejmująca nowy system IceLoop, poprawia przepływ cyrkulacji pary, umożliwiając lepsze rozpraszanie ciepła.

POCO F6 wprowadza również pierwszy wyświetlacz CrystalRes w serii POCO F. Jest to flagowy wyświetlacz Flow AMOLED DotDisplay o przekątnej 6,67 cala, z częstotliwością odświeżania 120 Hz, rozdzielczością 1,5K, a także szczytową jasnością 2400 nitów i 68 miliardami kolorów. Wąskie ramki i stosunek ekranu do obudowy wynoszący 94,27% mają zapewnić wciągające wrażenia podczas przesyłania strumieniowego filmów, grania lub czytania online. Certyfikaty TÜV Rheinland dotyczące dbałości o wzrok zapewniają bezpieczne i komfortowe oglądanie.

POCO F6 otrzymał główny aparat o rozdzielczości 50 Mpix (f/1.59). Jest tu również optyczna i elektroniczna stabilizacja obrazu, a także możliwość nagrywania wideo w rozdzielczości 4K z 60 klatkami na sekundę. Jest też Motion Tracking Focus 2.0, zapewniający śledzenie nawet najmniejszego ruchu. POCO F6 ma też baterię o pojemności 5000 mAh. Ładowanie turbo o mocy 90 W pozwala osiągnąć 100% naładowania w około 30 minut.

Rynek obecnie wymaga smartfonów o wszechstronnej wydajności, które jednocześnie są przystępne cenowo. Zaprezentowany POCO F6 Pro może dziś pochwalić się flagowymi możliwościami, podczas gdy POCO F6 łączy w sobie najnowsze podzespoły z topowym oprogramowaniem, zapewniając tym samym najwyższą jakość z mobilnej rozrywki. Najnowsza seria smartfonów POCO stanowi pierwszy krok do ustanowienia nowego standardu w branży.

– powiedział Angus Ng, Head of Product Marketing, POCO Global

Dostępność i cena, promocja na start

Smartfon POCO F6 Pro będzie dostępny w dwóch kolorach: czarnym oraz białym, a także oraz dwóch wariantach pamięci: 12/512 GB oraz 16 GB/1 TB. Za pierwszy z nich zapłacimy w Polsce 2799 zł, za drugi – 3199 zł.

POCO F6 będzie dostępny w trzech efektownych kolorach: czarnym, zielonym i tytanowym w konfiguracji 12/512GB. Cena smartfonu to 2399 zł.

Od 23 do 29 maja 2024 nowe smartfony marki POCO będzie można kupić ze zniżką 300 zł.

