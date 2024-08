Dostali samsungi na igrzyskach. Nie mogą ich zabrać do domu

Wszyscy sportowcy, którzy biorą udział w letnich Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu, otrzymali olimpijską wersję smartfona Galaxy Z Flip 6. Stało się tak, ponieważ Samsung jest sponsorem imprezy. W sumie rozdano około 17 tys. urządzeń. Jednak nie wszyscy mogą zabrać je do domu. Zakaz mogą otrzymać sportowcy z Korei Północnej.

Oświadczenie w tej sprawie opublikował Lim Soo Seaok, Minister Spraw Zagranicznych Korei Południowej. Przyznał on, że rząd prowadzi negocjacje z Międzynarodowej Komitetem Olimpijskim oraz Francją, która jest gospodarzem imprezy. Celem jest uniemożliwienie sportowcom z Korei Północnej, zabrania ze sobą podarowanych smartfonów Samsunga.

Koreańczycy z południa powołują się tutaj na rezolucję ONZ, która zabrania Korei Północnej dostęp do sprzętu przemysłowego. Rada Bezpieczeństwa obawia się, że komunistyczny kraj mógłby wykorzystać tę technologię do rozwijania programów nuklearnych.

