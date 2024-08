Unia obrzydzi ci płatności gotówką. Nowe przepisy od 2027 roku

Unia Europejska nie tylko chce wprowadzić limit płatności gotówkowych. Dodatkowo część transakcji poniżej tego limitu będzie ściśle kontrolowana.

Unia Europejska na poważnie bierze się za płatności gotówkowe. Bruksela chce wprowadzić limity, powyżej których wszystkie transakcje będą musiały być przeprowadzane cyfrowo, czyli w formie przelewu. Jakby tego było mało, większe płatności gotówką, nawet poniżej limitów, będą kontrolowane. Wszystko to w celu zapobiegania praniu brudnych pieniędzy.

Limity płatności gotówkowych

Najważniejsza zmiana to wprowadzenie limitu płatności gotówkowych. Parlament Europejski chce, aby tego typu transakcje były przeprowadzane do kwoty maksymalnie 10 tys. euro (około 43 tys. zł). Każdy zakup powyżej tej kwoty będzie wymagał przelewu.

Wiele osób może nie zdawać sobie z tego sprawy, ale podobne limity obowiązują już w Polsce, chociaż dotyczą głównie przedsiębiorców. Wynoszą one 15 tys. zł, ale w ramach Polskiego Ładu poprzedni rząd chciał je obniżyć nawet do 8 tys. zł, czego ostatecznie nie udało się zrobić.

Jednak limit do 10 tys. euro to nie jedyny pomysł Unii Europejskiej. Dodatkowo Bruksela chce, aby kontrolowane były wszystkie transakcje gotówkowe powyżej 3 tys. euro (ok. 13 tys. zł). W takim wypadku sklepy będą miały obowiązek identyfikacji kupującego, w innym przypadku zakup nie będzie mógł zostać zrealizowany.

Nowe przepisy mają obowiązywać od 2027 roku.

