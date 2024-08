Unia nie odpuszcza. TikTok musi wycofać jedną z opcji

Czy cały świat uwziął się na TikToka? Platforma społecznościowa jest atakowana ze wszystkich stron. Postanowiła jednak nie kłócić się z UE, ale grzecznie obiecała wycofać swój program lojalnościowy z Europy.

TikTok ciągle pod obstrzałem

Nastały ciężkie czasy dla TikToka. Parę dni temu Federalna Komisja Łączności oraz Departament Sprawiedliwości USA, uznała że TikTok „rażąco narusza” przepisy dotyczące prywatności dzieci, w związku z czym złożyły pozew przeciwko firmie. Teraz nadszedł czas na działania Komisji Europejskiej. Chodzi o brak dostosowania działania aplikacji TikToka do unijnej ustawy o usługach cyfrowych (DSA).

TikTok zobowiązał się do wycofania z krajów UE programu lojalnościowego TikTok Lite Rewards. Decyzja chińskiego koncernu zamyka formalne postępowanie wszczęte przeciwko TikTokowi w kwietniu. To pierwsza taka sprawa, która zostaje zamknięta na mocy DSA, 105 dni po wszczęciu postępowania. Pierwszy raz także Komisja Europejska przyjmuje zobowiązanie firmy internetowej, przeciwko której wszczęła postępowanie.

TikTok Lite - co to za aplikacja?

TikTok Lite to nic innego jak odrębna wersja TikToka. Została uruchomiona w Hiszpanii oraz Francji i działała na zasadzie programu lojalnościowego. Umożliwiała użytkownikom uzyskiwanie punktów podczas wykonywania dedykowanych "zadań" na TikToku Lite. Nie było to nic skomplikowanego. Przykładowe zadania polegały na oglądaniu filmików, śledzeniu wybranych twórców lub zapraszanie znajomych do programu.

Komisji Europejskiej jednak nie spodobał się fakt, braku oceny ryzyka tego programu. Uznała ona go za zbyt uzależniający, bez jakichkolwiek środków ograniczających ryzyko tego uzależnienia. Zdaniem KE program ten mógł mieć negatywne działanie na zdrowie psychiczne i fizyczne małoletnich.

Zgodnie z obowiązującym aktem o usługach cyfrowych, duże platformy internetowe są zobowiązane do przeprowadzenia oceny ryzyka i przedłożenia sprawozdania w tym temacie KE jeszcze przed uruchomieniem nowej funkcji. Giganci technologiczni powinni także przyjąć skuteczne środki ograniczające ryzyko w celu przeciwdziałania potencjalnym zagrożeniom.

