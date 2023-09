Galaxy S23 w dopalonej wersji dla wojska. Jest też ulepszony Galaxy XCover6 Pro

Samsung zaprezentował dwa nowe warianty dobrze znanych smartfonów Samsung Galaxy S23 i Galaxy XCover6 Pro w wersjach Tactical Edition przeznaczonych dla wojska. Czym różnią się od podstawowych wariantów?

Samsung Galaxy S23 w nowym wydaniu Tactical Edition staje się zupełnie innym telefonem, który z wyglądu przypomina pancerniaka. Z kolei Galaxy XCover6 Pro z 2022 roku to dobrze już znany wzmocniony model, który już od razu zapewniał zwiększoną wytrzymałość, ale w obydwu przypadkach pojawiły się nowe funkcje i usprawnienia, przydatne na polu walki.

Nowe smartfony wprowadzane są w Stanach Zjednoczonych i stanowią efekt współpracy Samsunga z Departamentem Obrony USA. Pod względem podstawowej specyfikacji (SoC, pamięć, aparaty, akumulatory itd.) urządzenia niczym się nie różnią od standardowych wersji, ale otrzymały nowe funkcje sprzętowe i programowe.

Obydwa modele zostały zamknięte w super wytrzymałych, wymiennych obudowach w pustynnym kolorze. Obudowy zapewniają dodatkową ochronę ekranu, wytrzymałość na upadki, a żołnierz może je zamocować na klatce piersiowej na specjalnym, odchylanym uchwycie.

Tak jak podstawowa wersja, Galaxy S23 Tactical Edition zapewnia odporność IP68, ma też ochronę ekranu w postaci szkła Gorilla Glass Victus+ i ramę Armor Aluminum. W połączeniu z dodatkową obudową jest to wystarczające do działań taktycznych w terenie. Galaxy XCover6 Pro dodatkowo zapewnia zgodność z wymogami testów militarnych MIL-STD-810H i zniesie upadki z 1,5 metra, zapewni więc sprawność w każdych warunkach bojowych.

Nowością jest tryb noktowizyjny ekranu, dzięki któremu z telefonów można korzystać w pełnym wyposażeniu wojskowym z noktowizorem. W takim trybie oświetlenie ekranu jest minimalizowane, dzięki czemu wyświetlaczy telefonów nie widać w ciemności.

Obydwa modele zapewniają standardowe funkcje łączności, w tym LTE, Bluetooth i Wi-Fi, ale też oferują łączność w standardzie radiowym CBRS. Są też różne usprawnienia, jak automatyczne włączanie się trybu głośnomówiącego po odebraniu rozmowy, co może być według Samsunga pomocne podczas negocjacji w sprawie zakładników.

Ciekawy jest sprzętowy tryb stealth całkowicie odcinający wszystkie transmisje radiowe, w tym także GPS, dzięki czemu urządzeń nie można namierzyć po emisji sygnału i pola elektromagnetycznego.

Telefony można łatwo połączyć z zewnętrznymi odbiornikami GPS dla większej dokładności pozycjonowania, są też przystosowane do współpracy z dronami i laserowymi dalmierzami, co ułatwia planowanie podczas misji.

Samsung Galaxy S23 Tactical Edition i Galaxy XCover6 Pro Tactical Edition zostały także bogato wyposażone w oprogramowania przydatne dla wojska. Poza znanym dobrze pakietem Samsung Knox z szyfrowaniem na poziomie sprzętowym dodatkowe bezpieczeństwo zapewnia Dual Data at Rest (DualDAR), czyli szyfrowanie dwuwarstwowe zgodnie z wymogami agencji NSA, nawet gdy sprzęt jest wyłączony lub w stanie nieuwierzytelnionym. Smartfony w edycji taktycznej wyróżniają też się aplikacjami takimi jak Android Team Awareness Kit (ATAK) i Battlefield Assisted Trauma Distributed Observation Kit (BATDOK). Są to specjalistyczne aplikacje w środowisku Android, przeznaczone do planowania i koordynacji działań taktycznych przez wojsko.

Taktyczne wersje Galaxy S23 i Galaxy XCover6 Pro nie trafią do masowej sprzedaży na rynkach konsumenckich, za to będą stanowiły specjalne wyposażenie amerykańskiego wojska.

Źródło zdjęć: Samsung

Źródło tekstu: Samsung