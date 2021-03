Samsung Galaxy S21 Ultra albo iPhone 12 Pro z kilogramem złota za 159 tysięcy dolarów

Caviar po raz kolejny zaprezentował swoją ofertę dla ekscentrycznych najbogatszych. Tym razem mogą mieć oni smartfon w kilogramie złota.

Caviar regularnie prezentuje swoje kolejne propozycje rozmaitych urządzeń dla najbogatszych. Ostatnio były iPhone'y z kawałkami starożytnych broni i konsole PlayStation całe w złocie. Ta ostatnia znalazła się zresztą na całkowicie nowym szczeblu cenowym. Znaleźć bowiem konsolę za 500 tysięcy dolarów nie jest łatwo. Rosyjska firma chwaliła się jednak, że zamówienia spływały szerokim (jak na cenę) strumieniem. W tym gronie byli biznesmeni z USA i Rosji, szejkowie i koszykarze z NBA. Tym razem Caviar przyszykował coś nieco bardziej budżetowego.

Wydać będie trzeba bowiem zaledwie 159 tysięcy dolarów. Tyle kosztuje iPhone 12 Pro umieszczony w kilogramowej sztabce 24-karatowego złota. O 10 tysięcy dolarów droższa jest wersja z Samsungiem S21 Ultra. Oferta jest jednak bardzo, ale to bardzo limitowana. Tylko siedem sztuk każdego ze smartfonów-sztabek trafi do sprzedaży. Przynajmniej dostawa pod każdy adres na świecie jest darmowa. Użytkownicy dostaną też białą szafkę do trzymania swojego nowego nabytku.

Źródło tekstu: caviar