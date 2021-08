Samsung Galaxy S21 FE rzuci wyzwanie iPhone'owi 13

Samsung Galaxy S21 FE to jeden z najbardziej wyczekiwanych telefonów. Okazuje się, że pojawi się on już niedługo. Już we wrześniu.

Samsung pokazał już w tym roku naprawdę dużo telefonów, ale dalej czegoś brakuje. W dalszym ciągu światła dziennego nie ujrzał bowiem Samsung Galaxy S21 FE. To wyczekiwany następca zeszłorocznego hitu - Samsunga Galaxy S20 FE. Ostatnie przecieki mówiły już jednak, że premiera jest tuż tuż. Teraz dowiadujemy się, że najpewniej nastąpi to 8 września. To bardzo interesujący termin. Zaledwie dzień później swój tablet pokaże Realme, a 14 września pojawią się wszystkie cztery iPhone;y 13. Samsung na pewno nie wybrał tego dnia przypadkowo.

Specyfikacja techniczna nadchodzącego urządzenia nie jest już zresztą żadną tajemnicą. Telefon będzie mieć układ Snapdragon 888, przekątną ekranu 6,4 cala i wyświetlacz o odświeżaniu 120 Hz. Aparat główny będzie potrójny: 32 Mpix + 12 Mpix + 8 Mpix. Z przodu będzie pojedynczy sensor 12 Mpix. Akumulator będzie miał pojemność 4370 mAh, natomiast w kwestii pamięci na pewno możemy się spodziewać wariantu 8 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej. Smartfon będzie miał następujące wersje kolorystyczne: białą, zieloną, fioletową, szarą i niebieską.

