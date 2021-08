Samsung Galaxy A52s 5G - znamy cenę w Polsce

Samsung Galaxy A52s 5G oficjalnie zadebiutował tydzień temu, jednak wtedy nie znaliśmy jeszcze cen w Polsce. Teraz nie stanowią one żadnej tajemnicy.

Samsunga i jego chińskich konkurentów łączy wiele. Samsung Galaxy A52s, który zadebiutował niedawno jest ucieleśnieniem wszystkich tych podobieństw. Urządzenie z jednej strony jest całkowicie nowym modelem mimo zaledwie niewielkich zmian w stosunku do klasycznego Samsunga Galaxy A52. Pozytywną zmianą jest cena. Samsung jest zmuszony do obniżania swoich cen w celu zatrzymania naporu ze strony Xiaomi i Oppo. O cenie Samsunga Galaxy A52s mówiliśmy już wcześniej. Wersja z 6 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej miała kosztować 449 euro. To się sprawdziło.

W Polsce cena wynosi z kolei 1999 złotych w sprzedaży regularnej w sklepie RTV Euro AGD. Wcześniej cenę telefonu zdradziły cenniki Plusa i jego ofert abonamentowych. Klienci zielonej sieci mogą zapłacić za telefon od 1995 do 2017 złotych. Nowy telefon ma układ Qualcomm Snapdragon 778G, przekątną ekranu 6,5 cala oraz akumulator o pojemności 4500 mAh. Poczwórny aparat główny to 64 Mpix + 12 Mpix + 5 Mpix + 5 Mpix. Z przodu jest sensor 32 Mpix.

