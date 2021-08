Samsung ma w portfolio nowy smartfon. To Galaxy A52s 5G

Samsung Galaxy A52s 5G zaprezentowany. To kolejny średniopółkowy smartfon obsługujący sieci komórkowe piątej generacji, który w dodatku jest wodoszczelny i ma głośniki stereo.

Samsung Galaxy A52s 5G to ulepszona wersja modelu Galaxy A52 5G, który można kupić również w Polsce. Najnowszy smartfon ma 6,5-calowy wyświetlacz Super AMOLED o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli, potrafiący odświeżać obraz z częstotliwością 120 Hz oraz osiągający jasność do 800 nitów. W ekranie wycięto mały otwór na obiektyw przedniego aparatu fotograficznego o rozdzielczości 32 Mpix (f/2.2), a pod jego dolną częścią znajduje się podekranowy czytnik linii papilarnych. Z tyłu są cztery aparaty w następującej konfiguracji: 64 Mpix (f/1.8, OIS) + 12 Mpix (f/2.2, ultraszerokokątny) + 5 Mpix (f/2.4, makro) + 5 Mpix (f/2.4, czujnik głębi).

Wewnątrz obudowy pracuje chipset Qualcomm Snapdragon 778G, co stanowi ulepszenie w stosunku do Snapdragona 750G w Galaxy A52 5G. Układ SoC wspierany jest przez 6 lub 8 GB RAM-u i 128 lub 256 GB pamięci masowej. Tę ostatnią można rozszerzyć za pomocą kart pamięci microSD (do 1 TB). Galaxy A52s 5G ma wodo- i pyłoszczelną obudowę, zgodnie z normą IP67, a także oferuje łączność 5G, Wi-Fi ac, Bluetooth 5 i NFC. Na wyposażeniu znalazły się głośniki stereo oraz gniazdo audio Jack 3,5 mm. Smartfon jest zasilany akumulatorem o pojemności 4500 mAh z szybkim ładowaniem 25 W. Całość pracuje pod kontrolą systemu Android 11 z interfejsem One UI 3.1.

Dostępność i cena

Samsung Galaxy A52s będzie dostępny w czterech wersjach kolorystycznych: Awesome Black (czarnej), Awesome White (białej), Awesome Mint (miętowej) i Awesome Violet (fioletowej) - dwie ostatnie pokazaliśmy poniżej. Smartfon od 24 sierpnia tego roku będzie dostępny w przedsprzedaży w Wielkiej Brytanii z ceną 409 funtów (2191 zł) za wariant 6/128 GB. Galaxy A52s 5G powinien również trafić do Polski, ale nie wiemy kiedy to nastąpi, ani jaka będzie cena urządzenia w naszym kraju.

Źródło zdjęć: Samsung

Źródło tekstu: Samsung