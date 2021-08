Samsung szykuje Galaxy A03s. Prosty telefon za nie najniższą cenę

Samsung pracuje nad kolejnym modelem ze swojej budżetowej serii A. Smartfon Galaxy A03s ma trafić do sprzedaży w Europie, jednak jego cena nie będzie zbyt konkurencyjna. Co otrzymamy, wydając około 700 zł na Galaxy A03s?

Doniesienia na temat Galaxy A03s pojawiły się już trzy miesiące temu, a teraz, dzięki najnowszym przeciekom, nabrały konkretnych kształtów. Z nowych informacji wynika, że Samsung Galaxy A03s (SM-A037F) to telefon z ekranem IPS Infinity-V o przekątnej 6,5 cala i rozdzielczości HD+ (720 x 1600 pikseli).

Moc do pracy urządzenia dostarczać ma układ Helio P35, czyli jeden z tanich chipsetów MediaTeka. Jego pracę będzie wspierać pamięć RAM o wielkości 3, 4 lub 6 GB, natomiast na zapis danych otrzymamy 32, 64 lub 128 GB pamięci wewnętrznej. Będzie ją można rozbudować za pomocą karty microSD.

Zobacz: Samsung zaprezentował Galaxy A02 w czterech dżinsowych kolorach

Sekcję fotograficzną w Galaxy A03s reprezentować będą aparaty: 13 Mpix, 2 Mpix i 2 Mpix – dwa ostatnie to aparat makro i czujnik głębi. Maksymalna rozdzielczość nagrywanego wideo to 1080p. Z przodu znalazło się miejsce na aparat do selfie 5 Mpix.

W specyfikacji Galaxy A03s znajdą się także: Dual SIM, LTE, Wi-Fi ac, Bluetooth 5.0, GPS, USB typu C i wyjście audio 3,5 mm. Nie wiadomo nic na temat NFC, w telefonie zabraknie też czytnika linii papilarnych.

Nabywców Galaxy A03s może skusić spora bateria o pojemności 5000 mAh z przyspieszonym ładowaniem 18 W. Wszystkim zarządzać będzie Android 11 z One UI 3.1.

Telefon powstanie w trzech wersjach kolorystycznych: czarnej, białej i niebieskiej. W przeciekach pojawiły się też spodziewane ceny za ten telefon. W Europie Galaxy A03s ma kosztować 150 euro, czyli niecałe 700 zł. Biorąc pod uwagę, że za niewiele wyższe kwoty można już kupić najtańsze telefony 5G, o większej wydajności, Samsungowi trudno będzie podbić rynek tym modelem.

Zobacz: Realme Narzo 30 5G - rzut okiem na niedrogi smartfon z 5G

Zobacz: Oppo A16s oficjalnie debiutuje

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Samsung, 91mobiles

Źródło tekstu: SamMobile