Oppo A16s oficjalnie debiutuje

Jak najlepiej wprowadzić nieczytelny system nowych urządzeń? W tej sztuce prześcigają się zwykle Samsung, Xiaomi i Oppo. Teraz ten ostatni pokazał Oppo A16s.

W zeszłym miesiącu Oppo pokazał model Oppo A16, a już teraz doczekał się on nieco zmienionej wersji Oppo A16s. Czym dokładnie różni się nowy telefon? Prawie niczym. Dokładnie tak mało, jak tylko się da. Jednak oficjalnie jest to już całkowicie nowy smartfon. W Oppo A16 nie uświadczyliśmy modułu NFC, tutaj z kolei się on pojawi. I tyle. Nadal możemy się zatem spodziewać układu MediaTek Helio G35, przekątnej wyświetlacza 6,52 cala oraz akumulatora o pojemności 5000 mAh. Aparat główny ma 13 Moux + 2 Mpix + 2Mpix. Z przodu znalazł się natomiast pojedynczy sensor aparatu 8 Mpix.

Pod względem pamięci możemy się spodziewać 4 GB RAM i 64 GB pamięci wbudowanej. Użytkownicy otrzymają też do dyspozycji czytnik linii papilarnych znajdujący się z boku urządzenia. Nie zabrakło też jacka 3,5 mm oraz USB typu C. Nowy smartfon pojawił się już w Holandii. Urządzenie kosztuje tam 149 euro. W sprzedaży wybrać będzie można między wariantem niebieskim oraz czarnym. Systemem operacyjnym jest oczywiście Android 11 z nakładką ColorOS 11.1 To autorska nakładka Oppo,

Źródło zdjęć: Oppo

Źródło tekstu: techandroids, wł