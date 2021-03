Samsung kumuluje promocje na Galaxy S21 5G. Kupując model Ultra można zaoszczędzić nawet 1100 zł

Samsung przygotował kolejną promocję, która ma zachęcić do zakupu któregoś z najnowszych flagowców koreańskiego producenta. Na instagramowych kontach 10 influencerów znajdziesz kody obniżające cenę smartfonów z serii Galaxy S21 5G o 400 zł. Co więcej, promocje się kumulują i w przypadku wyboru modelu Ultra można zaoszczędzić nawet 1100 zł.

Modny Tata, Anna Jaroszewska, Karolina Gilon, Kuba Norek, Magda Bereda, Julia Pośnik, Krzysztof Gonciarz, HashtagAlek, Victor Borsuk, Piotr Bratosiewicz – to właśnie ci twórcy opublikują na swoich kanałach specjalne kody uprawniające do zniżki 400 zł przy zakupie urządzeń serii Galaxy S21 5G. Kody będzie można zrealizować na stronie samsung.com oraz w sklepach wybranych partnerów (RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, X-kom, Neonet i Komputronik), organizujących w swoich sklepach promocję. Akcja potrwa do 31 marca 2021 roku lub do wyczerpania puli urządzeń, na zakup których można uzyskać rabat od influencerów.

Jak skorzystać z oferty?

Uważnie obserwuj instagramowe profile influencerów biorących udział w akcji.

Znajdź kod promocyjny. Twórcy zaczną je publikować w godzinach wieczornych, począwszy od 17 marca tego roku.

Podaj kod przy zakupie jednego ze smartfonów Galaxy S21 5G w sklepach objętych promocją (wpisanie kodu spowoduje aktualizację koszyka i naliczenie rabatu 400 zł).

Kumuluj promocje i zyskaj jeszcze więcej

Co ważne, aktywację influencerską można połączyć z obwiązującymi promocjami na zakup smartfonów z serii Galaxy S21 5G: trwającą do 21 marca 2021 promocją Samsung Cashback oraz promocją dla członków społeczności Samsung Members, która trwa do 28 marca 2021 roku. W optymalnym wariancie można, przy spełnieniu warunków obu promocji i wykorzystaniu kodu influencera, zaoszczędzić nawet 1100 zł przy zakupie smartfonu Galaxy S21 Ultra 5G.

Więcej informacji na temat obowiązujących promocji, warunków udziału oraz limitach nagród można znaleźć na stronie www.samsung.com/pl/offer.

Źródło tekstu: Samsung