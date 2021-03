Nawet 700 zł. Jeszcze większy zwrot przy zakupie serii Galaxy S21 5G

Dwa dni temu Samsung ogłosił promocję Cashback, w której można zyskać zwrot od 300 do 1000 zł. To jednak nie koniec zachęt dla klientów. Producent ruszył z kolejną akcją, dotyczącą telefonów z serii Galaxy S21 5G. Kupujące je, można liczyć na jeszcze więcej zwróconych złotówek.

Samsung ruszył z promocją dla członków społeczności Samsung Members korzystających z wybranych smartfonów Galaxy S. Konkretnie dotyczy to modeli od Galaxy S6 do Galaxy S20 aktywowanych przed dniem 28 marca 2020 na terenie Polski. W trwającej do 28 marca promocji jej uczestnicy mogą liczyć na zwrot kwoty 200 zł przy zakupie smartfonów:

Galaxy S21 Ultra 5G,

Galaxy S21+ 5G oraz

Galaxy S21 5G.

Jak działa promocja Samsunga?

Aby skorzystać z promocji, należy:

Zakupić smartfon Galaxy S21 Ultra 5G, S21+ 5G lub S21 5G w okresie od 8 marca 2021 do 28 marca 2021 r. u jednego z partnerów handlowych, w tym także operatorów.

Galaxy S21 Ultra 5G, S21+ 5G lub S21 5G w okresie od 8 marca 2021 u jednego z partnerów handlowych, w tym także operatorów. Zalogować się do aplikacji Samsung Members na swoim dotychczasowym urządzeniu Galaxy (modele od Galaxy S6 do Galaxy S20 aktywowane przed 28 marca 2020 na terenie Polski) w terminie do 28 marca 2021 r. i pobrać kod promocyjny.

na swoim dotychczasowym urządzeniu Galaxy (modele od Galaxy S6 do Galaxy S20 aktywowane przed 28 marca 2020 na terenie Polski) w terminie do 28 marca 2021 r. i pobrać kod promocyjny. Aktywować zakupiony smartfon do 31 marca 2021 i zalogować się na nowym smartfonie do aplikacji Samsung Members

do 31 marca 2021 i zalogować się na nowym smartfonie do aplikacji Samsung Members Wypełnić formularz zgłoszeniowy w terminie do 2 kwietnia 2021 r. używając kodu promocyjnego i załączając dowód zakupu oraz podając nr konta bankowego.

zgłoszeniowy w terminie do 2 kwietnia 2021 r. używając kodu promocyjnego i załączając dowód zakupu oraz podając nr konta bankowego. Wypłata 200 zł nastąpi w ciągu 21 dni od pozytywnej weryfikacji zgłoszenia.

Powyższa oferta łączy się ze wspomnianą, trwającą do 21 marca promocją Samsung Cashback, a więc przy zakupie smartfonów z serii Galaxy S21 5G można w optymalnym wariancie, przy spełnieniu warunków obu promocji, zyskać nawet 700 zł zwrotu.

Źródło tekstu: Samsung