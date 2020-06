Samsung Galaxy S20 Lite może zadebiutować w październiku

Podobnie jak to miało miejsce z ubiegłoroczną serią Galaxy S10, prawdopodobnie i tym razem Samsung pokaże przedstawiciela rodziny Galaxy S20 w wersji Lite. Nowy smartfon powinien zadebiutować już w październiku tego roku - twierdzi koreański serwis ETNews.

Nazwa nowego urządzenia wciąż nie została potwierdzona, podobnie jak jego wygląd (na zdjęciu tytułowym jest Galaxy S10 Lite), ale w jednym z ostatnich raportów na ten temat jest mowa o Galaxy S20 Pen Edition. Może to sugerować, że koreański producent chce połączyć obie serie swoich flagowców wspólnym, tańszym wariantem. Inni sugerują, że będzie to jednak Galaxy S20 Fun Edition lub po prostu Galaxy S20 Lite. Jak będzie w rzeczywistości, powinniśmy się dowiedzieć w dniu premiery lub trochę wcześniej.

Zobacz: Samsung Note10 Lite - zachwycający smartfon z jednym poważnym „ale”

Zobacz: Wygląd smartfonu Samsung Galaxy Note20+ potwierdzony przez zdjęcia etui

Nowy smartfon będzie prawdopodobnie napędzany chipsetem Qualcomm Snapdragon 865 - ten układ pracuje wewnątrz obudowy serii Galaxy S20, ale tylko na niektórych rynkach (między innymi w USA i Korei Południowej). Za pracę urządzenia będzie odpowiadało oprogramowanie One UI 2.5, a do zapisywania danych powinniśmy dostać co najmniej 128 GB miejsca. Prawdopodobnie zostaną wypuszczone dwa modele, oznaczone symbolami SM-G780 i SM-G781, różniące się brakiem lub obecnością obsługi sieci 5G.

Zanim to jednak nastąpi, wcześniej zobaczymy inne smartfony Samsunga. Już 5 sierpnia oczekujemy premiery smartfonów z serii Galaxy Note20. ETNews twierdzi, ze wtedy też zostanie ogłoszony Samsung Galaxy Z Flip w wersji 5G. Składany Galaxy Fold 2 według tego samego źródła ma zostać zaprezentowany we wrześniu.

Zobacz: Realme X3 zaprezentowany: aparat 64 Mpix, Snapdragon 855+ i ekran 120 Hz

Zobacz: Tak wygląda Galaxy Watch 3 na renderach Samsunga

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: ETNews, GSMArena