Wygląd smartfonu Samsung Galaxy Note20+ potwierdzony przez zdjęcia etui

Zdjęcia etui, opublikowane w serwisie Weibo.com, potwierdzają najważniejsze elementy związane z zewnętrznym wyglądem nadchodzącego smartfonu Samsung Galaxy Note20+. Premiera już 5 sierpnia.

Coraz mniej czasu pozostało do premiery nowych smartfonów Samsunga z serii Galaxy Note20. Do tej pory widzieliśmy wiele informacji na ich temat oraz rendery przedstawiające ich możliwy wygląd. Ten w przypadku jednego z nadchodzących modeli został właśnie potwierdzony za pomocą zdjęć pokazujących etui na to urządzenie.

Udostępnione w chińskim serwisie mikroblogowym Weibo.com pokazują etui na nieogłoszony jeszcze smartfon Samsung Galaxy Note20+. Widać w nim między innymi pięć otworów na tylnym panelu, co odpowiada trzem obiektywom aparatów fotograficznych, czujnikowi ToF 3D oraz lampie błyskowej LED. Te trzy aparaty to jednostka główna, aparat ultraszerokokątny oraz teleobiektyw - nic zaskakującego.

Na dole etui są cztery następne otwory, tym razem na mikrofon, port USB-C, wylot głośnika i rysik. Konstrukcja etui potwierdza, że S Pen zostanie przeniesiony z prawej strony na lewą, a to z kolei poskutkuje umieszczeniem przycisków po prawej stronie obudowy. Dla wielu osób może to być dobra zmiana, choć nie dla wszystkich.

Oficjalna prezentacja smartfonów z serii Galaxy Note20 ma się odbyć 5 sierpnia 2020 roku, podczas wydarzenia Samsung Unpacked. Wcześniej jest możliwa prezentacja nowego zegarka, Galaxy Watch 3. Do odkrycia są również nowe "składaki", Samsung Galaxy Fold 2 oraz Galaxy Z Flip 5G.

Źródło zdjęć: Weibo.com

Źródło tekstu: wł.