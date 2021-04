Samsung Galaxy M42 już niedługo

Już niedługo pojawi się kolejny przedstawiciel serii Samsung Galaxy M. Model M42 będzie nosił numer 42 nie bez przyczyny.

W kwestii sieci 5G światowym liderem są Chiny, nic zatem dziwnego, że to właśnie marki z tamtego kraju najszybciej wprowadzają najnowszy standard łączności do nawet najtańszych modeli. Samsung jest w tej kwestii nieco z tyłu. Niedługo jednak zadebiutuje model Samsung Galaxy M42, który wprowadzi sieć 5G do najbardziej budżetowej serii koreańskiej firmy, czyli Galaxy M. Nie oznacza to jednak, że sam Galaxy M42 będzie najtańszy. To jeden z najlepszych modeli serii M, jednak jest to ważny moment dla całej serii M.

Nazwa M42 nie wzięła się z niczego - nowy telefon będzie miał dużą część specyfikacji zbieżną z modelem Samsung Galaxy A42. Do tej pory nadchodzące urządzenie przeszło certyfikację chińskiej 3C. Wiemy zatem, że możemy się spodziewać Snapdragona 750G, 4 GB RAM oraz 128 GB pamięci wbudowanej. Akumulator będzie miał pojemność 6000 mAh, natomiast wyświetlacz powinien mieć przekątną 6,6 cala. Systemem operacyjnym będzie Android 11. Nie wiemy jeszcze, w jakich krajach pojawi się nowy smartfon.

Zobacz: Seria Galaxy S21 okazała się sukcesem, Samsung liczy zyski

Zobacz: Samsung zmieni Exynosa na Snapdragona w Galaxy S20 FE 4G

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: 91 mobiles, wł