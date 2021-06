Samsung Galaxy M32 oficjalnie - ma wielki akumulator i świetny ekran

Samsung Galaxy M32 to nowy średniak w ofercie koreańskiego producenta. Urządzenia wyróżnia się m.in. wyjątkowo dużym akumulatorem o pojemności 6000 mAh.

W Indiach zaprezentowano właśnie nowego przedstawiciela serii Galaxy M. Samsung Galaxy M32 to, jak łatwo się domyślić, następca modelu Galaxy M31 i podobnie jak poprzednik kusi przede wszystkim wielkim akumulatorem oraz rozsądną ceną.

Sercem Samsunga Galaxy M32 jest układ MediaTek Helio G80. Oprócz tego urządzenie posiada 4 lub 6 GB RAM i 64 lub 128 GB pamięci wewnętrznej. Wyświetlacz to jednostka AMOLED o przekątnej 6,4" i rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli. Może się ona pochwalić odświeżaniem rzędu 90 Hz i wysoką jasnością maksymalną, sięgającą nawet 800 nitów.

Podobnie jak w przypadku poprzednika, główną atrakcją jest akumulator o imponującej pojemności 6000 mAh, Naładowanie takiego monstrum chwilę zajmuje, ale na całe szczęście producent nie zapomniał o funkcji szybkiego ładowania mocą 25 W.

Jeśli chodzi o możliwości fotograficzne, urządzenie zostało wyposażone w poczwórny aparat z główną jednostką o rozdzielczości 64 MP. Z przodu mamy z kolei kamerkę o rozdzielczości 20 MP. Urządzenie obsługuje łączność Bluetooth 5.0. Niestety nie sprecyzowano, czy na pokładzie znalazło się również NFC. Poprzednik taką funkcję oferował, choć tylko na wybranych rynkach. Całość pracuje pod kontrolą Androida 11 z nakładką One UI 3.1.

Jak na razie Samsung Galaxy M32 zadebiutował na rynku indyjskim, gdzie do sprzedaży trafi 28 czerwca 2021. Ceny to 14 999 rupii (ok. 770 zł) za wariant 4/64 GB i 16 999 rupii (ok. 870 zł) za wersję 6/128 GB. Jeszcze nie potwierdzono, czy i kiedy urządzenie miałoby się pojawić na zachodnich rynkach. Biorąc jednak pod uwagę dużą popularność dotychczasowych urządzeń z serii M, bylibyśmy zaskoczeni, gdyby tak się nie stało.

Źródło zdjęć: Samsung, GSMAren

Źródło tekstu: Samsung, GSMArena