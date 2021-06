Niedługo pojawi się Samsung Galaxy F22 z MediaTekiem

Już niedługo na rynek trafi kolejny budżetowy model Samsunga. Będzie to Samsung Galaxy F22. Po raz kolejny Koreańczycy zaufają MediaTekowi.

Samsung co jakiś czas robi mały remont w swoich seriach smartfonów. Kiedyś mieliśmy takie serie jak np. Grand czy J, potem doszła seria M. Do serii A i S doszły linie produktów Flip i Fold, a zagrożona stała się seria Note. Teraz z kolei coraz częściej widzimy Samsungi Galaxy F. Samsung niedługo zaprezentuje swój kolejny smartfon z tej rodziny. Będzie to Samsung Galaxy F22. Nadchodzący telefon przeszedł już niezbędną mu certyfikację Bluetooth. Wiemy już, że możemy się spodziewać wyświetlacza Super AMOLED o przekątnej 6,4 cala i odświeżaniu 90 Hz. Telefon będzie miał też układ MediaTek Helio G80.

Poczwórny będzie aparat główny. Użytkownicy otrzymają do dyspozycji cztery sensory - 48 Mpix, 8 Mpix (szeroki kąt),2 Mpix (makro) i 2 Mpix (czujnik głębi). Z przodu znajdzie się miejsce dla pojedynczego sensora 13 Mpix. Samsung Galaxy F22 będzie miał akumulator o pojemności 5000 mAh. Telefon będzie obsługiwał ładowanie 15 W. Systemem operacyjnym będzie Android 11 z autorską nakładką Samsunga One UI Core 3.1. Wszystko wskazuje na to, że będzie to Samsung Galaxy A22 z kosmetycznymi zmianami. Na przykład w kwestii wzornictwa.

