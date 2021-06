Samsung Galaxy S22 i S22+ z mniejszymi wyświetlaczami - marzenia się spełniają?

Samsung Galaxy S22 i S22+ po raz pierszy w historii serii mają być wyposażone w mniejsze wyświetlacze od swoich poprzedników. Dodatkowo Samsung Galaxy S22 Ultra otrzyma panel LTPO.

Obserwujac rynek smartfonów nietrudno zauważyć pewien trend. Z roku na rok kolejne generacje tych samych urządzeń są zwykle większe od poprzedników. Wyjątki od tej reguły można policzyć na palcach jednej ręki. Nie znajdziemy ich na pewno we flagowej serii Samsunga, czyli Galaxy S. Wygląda jednak na to, że w przyszłym roku może się to zmienić.

Krążące po sieci plotki sugerują, że modele Samsung Galaxy S22 i S22+ będą wyposażone w mniejsze ekrany niż odpowiednio Galaxy S21 i S21+. Różnice nie będą jednak duże. Zamiast wyświetlaczy o przekątnych 6.1" i 6.7" dostaniemy 6,06" i 6,55". Prawdopodobnie podczas codziennego używania zmiana będzie praktycznie niedostrzegalna, jednak już samo przełamanie trendu rosnących urządzeń jest warte odnotowania.

Jeśli chodzi o model Samsung Galaxy S22 Ultra, tutaj w zasadzie bez zmian. Urządzenie ponownie ma otrzymać wyświetlacz o przekątnej 6,81". Będzie to także jedyny model w rodzinie S22 korzystający z technologii LTPO OLED.

