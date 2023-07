Samsung szykuje nowe foldy. Trwa kampania przedsprzedażowa

Już tylko kilka dni dzieli nas od premiery nowych składanych smartfonów Samsunga. Z tej okazji producent ruszył już z kampanią przedsprzedażową, w której kusi prezentami.

W najbliższą środę, 26 lipca 2023 roku, o godzinie 13:00 polskiego czasu w Seulu (Korea Południowa) odbędzie się wydarzenie Galaxy Unpacked. Samsung zaprezentuje wtedy swoje nowe składane smartfony, Galaxy Z Fold5 i Galaxy Z Flip5. Urządzenia te przyniosą nieco świeżości do koreańskich "składaków", przynosząc kilka użytecznych zmian.

Oba smartfony już niedługo trafią w ręce redakcji TELEPOLIS.PL, więc możecie liczyć na ich recenzję na łamach naszego portalu.

Ruszyła kampania przedsprzedażowa

Tymczasem Samsung kusi prezentami. Pierwszy, kod rabatowy do 250 zł na zakup nowych smartfonów w przedsprzedaży, można zdobyć za zarejestrowanie się do newslettera. Można to zrobić na przykład w aplikacji Samsung Members – wystarczy kilka klików i gotowe. Z kolei w miejscach takich, jak na przykład sklepy internetowe samsung.com czy mediamarkt.pl, należy wypełnić krótką ankietę (na mediamarkt.pl jest kilka dodatkowych pytań - patrz poniżej).

To jednak nie jedyne atrakcje. Przez pierwsze 59 godzin przedsprzedaży (ruszy 26 lipca) zamawiający nowego "składaka" otrzymają dodatkowo bezprzewodowe słuchawki Galaxy Buds2 w kolorze czarnym.

Liczba prezentów jest ograniczona.

