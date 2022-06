Samsung Galaxy Buds2 – kup słuchawki i odzyskaj część pieniędzy

Samsung ma nową promocję typu cashback. Kupując teraz bezprzewodowe słuchawki Galaxy Buds2 można odzyskać niemal 300 zł w formie przelewu na konto.

Galaxy Buds2 to bardzo wygodne słuchawki bezprzewodowe Samsunga, które wyróżnia wysoka jakość wykonania, aktywna redukcja szumów czy niezła jakość dźwięku, między innymi z wbudowanego mikrofonu, a także bezprzewodowe ładowanie baterii. To oczywiście nie wszystkie zalety słuchawek, na które zwróciliśmy uwagę podczas naszych redakcyjnych testów.

Zobacz: Samsung Galaxy Buds2 | Szybki test wygodnych słuchawek z ANC

Decydując się na zakup słuchawek teraz, można odzyskać część zapłaty w formie przelewu na konto, a dokładniej 270 zł. Dzięki temu produkt ten staje się faktycznie tańszy.

Jak skorzystać z promocji?

Aby skorzystać z promocji Samsunga i odzyskać część pieniędzy wydanych na zakup słuchawek Galaxy Buds2, wystarczy wykonać kilka prostych kroków. Ten najważniejszy to oczywiście sam zakup słuchawek, który powinien nastąpić w dniach od 13 do 26 czerwca 2022 roku u partnera handlowego producenta. Ich lista znajduje się w regulaminie. Gdy już tego dokonamy, należy do 3 lipca tego roku wypełnić formularz rejestracyjny, dostępny pod tym adresem. Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, w ciągu 14 dni kalendarzowych powinniśmy otrzymać 270 zł zwrotu na konto.

Dodatkowe informacje o promocji można znaleźć w jej regulaminie.

