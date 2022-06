Kup tablet Samsung Galaxy Tab i zgarnij użyteczny prezent

Samsung ma nową promocję dla miłośników tabletów. Kupując teraz wybrany model z serii Galaxy Tab S8 lub Galaxy Tab 7 FE można otrzymać w prezencie etui z klawiaturą. Przydatny gadżet.

Dla wszystkich, którzy planują w najbliższym czasie zakup tabletu, Samsung przygotował atrakcyjną promocję, w której do urządzenia otrzymujemy gratis wyposażone w klawiaturę etui Book Cover. Lista prezentów, które można otrzymać w promocji Samsung ECOSYSTEM kupując wybrany tablet Galaxy w okresie od 6 czerwca do 3 lipca 2022 roku wygląda tak:

Galaxy Tab S7 FE – etui Book Cover Slim z klawiaturą w kolorze czarnym o wartości 599 zł ,

, Galaxy Tab S8 – etui Book Cover Slim z klawiaturą w kolorze czarnym o wartości 549 zł ,

, Galaxy Tab S8+ – etui Book Cover Slim z klawiaturą w kolorze czarnym o wartości 599 zł ,

, Galaxy Tab S8 Ultra – etui Book Cover z klawiaturą w kolorze czarnym o wartości 1399zł.

Jak skorzystać z promocji?

Aby skorzystać z promocji i dać sobie szansę na otrzymanie etui z klawiaturą w prezencie, należy w dniach od 6 czerwca do 3 lipca 2022 roku kupić tablet Galaxy Tab S7 FE lub jedno z urządzeń z serii Galaxy Tab S8 u partnera handlowego producenta. Ich lista znajduje się w regulaminie. Zakupione urządzenie należy aktywować do 10 lipca tego roku, uruchamiając je na terenie Polski z dostępem do Internetu. Ostatni krok to wypełnienie do 17 lipca 2022 roku formularza rejestracyjnego, dostępnego w aplikacji Samsung Members. Należy do niego dołączyć dowód zakupu.

Przekazanie nagrody powinno nastąpić w ciągu 14 dni roboczych od daty pozytywnej weryfikacji zgłoszenia. Dodatkowe informacje można znaleźć w regulaminie.

