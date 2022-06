Planujesz kupić Samsung Galaxy Z Flip 4? Ta informacja Cię przekona

Do sieci trafiły nowe informacje na temat specyfikacji Samsunga Galaxy Z Flip 4. Wygląda na to, że telefon naprawi największą wadę swoich poprzedników.

Samsung Galaxy Z Flip 3 to świetny telefon. Wydajny, stylowy i inny niż wszystko inne, co znajdziemy obecnie na rynku. Jak na składaka jest też stosunkowo przystępny cenowo, a na tle tradycyjnych smartfonów jest wręcz szalenie kompaktowy. Szczególnie to ostatnie przysporzyło mu wielu fanów.

Ale niewielkie gabaryty oznaczają niestety, że wśród nie znalazło się zbyt dużo miejsca na baterię. Zastosowane ogniwa (bo ze względu na konstrukcję w środku są aż dwa) mają raptem 3300 mAh. Dość powiedzieć, że w tak wydajnym telefonie to trochę za mało.

Samsung Galaxy Z Flip 4 z większym akumulatorem

Na całe szczęście tu z ratunkiem może przyjść nowa generacja Flipa. Do sieci trafiły zdjęcia akumulatorów, które mają trafić do Samsunga Galaxy Z Flip 4. Mają one pojemność odpowiednio 2555 i 1040 mAh, co razem daje 3595 mAh. W oficjalnej komunikacji zostanie to najpewniej zaokrąglone do 3700 mAh.

Oczywiście na tle innych współczesnych smartfonów z akumulatorami rzędu 5000 mAh, a czasem nawet więcej, nie brzmi to szczególnie spektakularnie. Zawsze jednak jest to krok w dobrą stronę i, kto wie, może dzięki temu składak Samsunga wreszcie da radę wytrzymać jeden dzień normalnego używania? Mocno trzymamy za to kciuki.

