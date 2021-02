Samsung Galaxy A72 4G będzie miał obudowę o odporności IP67 i cztery aparaty

Samsung szykuje na najbliższy czas kolejne nowości z serii Galaxy A. Obok modeli z 5G, które mają rywalizować z tanimi telefonami chińskich producentów, Samsung nie zapomina też o urządzeniach z LTE. W sieci pojawiły się nowe informacje o Galaxy A72 4G.

Słynący z dobrych przecieków serwis WinFuture zamieścił kolekcję zdjęć prasowych Galaxy A72 4G, które ostatecznie potwierdzają wygląd telefonu. Wariant z LTE prezentuje się bardzo podobnie do modelu z 5G, znanego dotąd z nieoficjalnych grafik.

Z renderów trudno wywnioskować, jakie dokładnie wykończenie obudowy ma Galaxy A72 4G (możliwe, że to materiał podobny do S20 SE), wiadomo za to, że powstaną co najmniej cztery warianty kolorystyczne – czarny, biały, różowy i niebieski. Ciekawe jest to, że smartfon zapewni podwyższoną odporność na pył i wodę zgodnie z normą IP67.

Samsung Galaxy A72 4G to smartfon z ekranem Super AMOLED o przekątnej 6,7 cala, rozdzielczości Full HD+ (2400 x 1080 pikseli) i proporcjach 20:9. Wyświetlacz wyróżnia się podwyższonym odświeżaniem 90 Hz. W ekran wkomponowany jest także czytnik linii papilarnych.

W górnej części ekranu znalazło się wycięcie na aparat selfie o rozdzielczości 32 Mpix. Z tyłu z kolei umieszczone zostały cztery aparaty, z których główny ma rozdzielczość 64 Mpix. Pozostałe to: aparat z teleobiektywem 8 Mpix (zoom 2x), aparat szerokokątny 12 Mpix oraz aparat makro 2 Mpix. To nieco inne połączenie, niż sugerowały wcześniejsze doniesienia – mowa była nawet o pięciu aparatach, zamiast makro 2 Mpix miał być aparat 5 Mpix, taką samą rozdzielczość miał mieć piąty aparat do pomiaru głębi. Z renderów wynika jednak, że rzekomy piąty moduł to doświetlenie LED.

Sercem Galaxy A72 4G ma być układ Snapdragon 720G o taktowaniu do 2,3 GHz, znany już z wielu średniej klasy smartfonów na rynku. Pracę chipsetu wspierać będzie pamięć RAM o wielkości 6 lub 8 GB. Pamięć wewnętrzna dostępna będzie w wariantach 128 lub 256 GB. Można ją rozbudować za pomocą karty microSD.

W specyfikacji Galaxy A72 4G znajdziemy także akumulator o pojemności 5000 mAh z szybkim ładowaniem przez port USB C, wyjście audio 3,5 mm oraz Androida 11. Premiera telefonu, wraz z wariantem 5G oraz modelem Galaxy A52, spodziewana jest w marcu.

Źródło zdjęć: WinFuture

Źródło tekstu: WinFuture