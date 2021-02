Pojawia się specyfikacja Samsunga Galaxy A52 4G

Samsung przyszykował nie tylko model Samsung Galaxy A52 5G, ale także jego tańszego brata z łącznością 4G. Nadchodzące urządzenie nie ma już przed nami sekretów.

Sieć 5G niestety nie jest wdrażana we wszystkich krajach z taką prędkością, jaką byśmy sobie życzyli. Są też klienci, którzy uważają, że nie jest im niezbędna do szczęścia. Właśnie dlatego powstają wersje smartfonów zarówno 5G, jak i 4G. Na okładkowym renderze widzimy Samsunga Galaxy A52 5G, nie ma jeszcze wizualizacji modelu 4G, wątpliwe jednak by miał jakieś widoczne różnice we wzornictwie. Teraz jednak poznaliśmy specyfikację właśnie modelu Samsung Galaxy A52 4G. Nowy telefon na pewno pojawi się w takich krajach jak Wietnam, Tajlandia czy Indie, najpewniej jednak nie będzie ograniczony tylko do tego rejonu świata. Urządzenie będzie kosztować około 9,4 miliona wietnamskich dongów, czyli około 1516 złotych.

W tej cenie klient otrzyma wyświetlacz o przekątnej 6,5 cala, układ Qualcomm Snapdragon 720G, 8 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej. Poczwórny aparat główny będzie miał sensory 64 Mpix, 13 Mpix, 5 Mpix oraz 5 Mpix. Z przodu będzie z kolei miejsce dla pojedynczego sensora 32 Mpix. Akumulator będzie miał natomiast pojemność 4500 mAh. Systemem operacyjnym będzie z kolei Android 11.

