Samsung Galaxy A52 5G – specyfikacja potwierdzona, kiedy premiera?

Specyfikacja Galaxy A52 5G została częściowo ujawniona i potwierdzona już wcześniej przez chińskie organizacje certyfikujące, a także Bluetooth SIG i Wi-Fi Alliance. Teraz kolejną zapowiedź dotyczącą tego modelu dostarcza amerykańska komisja FCC, pojawiły się też nowe informacje o dacie premiery.

Według wcześniejszych przecieków premiera Samsunga Galaxy A52 5G, czyli kolejnego przedstawiciela średniej klasy smartfonów z 5G, miała się odbyć już w lutym. Sytuacja uległa jednak zmianie, producent zmienił termin i nowa, już definitywna data prezentacji tego urządzenia to połowa marca.

Czego należy się spodziewać po Samsungu Galaxy A52 5G? Model ten ma oznaczenie kodowe SM-A526B i jest to telefon z ekranem AMOLED o przekątnej 6,5 cala, rozdzielczości Full HD+, z umieszczonym pośrodku górnej części wyświetlacza wycięciem na aparat selfie.

Zobacz: Samsung Galaxy A52 5G pojawia się w Geekbench

Sercem Galaxy A52 5G jest Snapdragon 750G, który znalazł już swoje zastosowanie w kilku udanych smartfonach 5G, jak Xiaomi Mi 10 T Lite, a wcześniej trafił też do Samsunga Galaxy A42 5G. W zapowiadanym modelu jego pracę będzie wspierać 6 lub nawet 8 GB pamięci RAM, a pamięć wewnętrzna wynosi 128 GB, możliwy jest też wariant 256 GB.

Zobacz: Samsung Galaxy A42 5G oficjalnie - kolejny niedrogi telefon z 5G

Obecność Snapdragona 750G oznacza też wykorzystanie modemu Snapdragon X52, który wyróżnia się wsparciem 5G w wielu pasmach, w tym także w tych używanych w Polsce. Dzięki temu w naszym kraju powinien bez problemu działać z każdą siecią 5G. W planach Samsunga jest też wydanie wariantu Galaxy A52 4G z układem Snapdragon 720G (SM-A525F), jednak na razie wiadomo, że ta wersja pojawi się w Indiach, a na innych rynkach niekoniecznie.

Z tyłu obudowy Galaxy A52 5G znalazł się poczwórny układ aparatów z głównym o rozdzielczości 64 Mpix, a towarzyszyć mu będą moduły: 12 Mpix (szerokokątny), 5 Mpix (makro) i 5 Mpix (czujnik głębi). Przedni aparat ma natomiast 32 Mpix.

Energię do pracy Galaxy A52 5G dostarcza akumulator 4500 mAh, choć jedno ze źródeł podaje, że będzie to jednak 4370 mAh. Smartfon pracuje pod kontrolą Androida 11 z interfejsem One UI 3.0.

Producent przygotowuje ciekawe kolory obudowy Galaxy A52 5G: poza czarnym będą to biały, niebieski i fioletowy. Niestety, zapowiadane ceny w Europie mają zaczynać się od około 2 tys. zł, więc pod tym względem Samsung nie będzie konkurował z nieco tańszymi telefonami Xiaomi.

Zobacz: Xiaomi Mi 10T Lite 5G: tani i dobry, a do tego z 5G

Zobacz: Xiaomi Mi 10 Lite 5G - przetestowaliśmy jeden z tańszych telefonów 5G

