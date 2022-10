Samsung Galaxy A54 będzie miał większą baterię

Samsung Galaxy A54 doczeka się kilku istotnych usprawnień względem poprzednika. Jedno z nich ma dotyczyć wbudowanego akumulatora.

Nie trzeba być jasnowidzem by stwierdzić, że Samsung Galaxy A54 ma duże szanse stać się kolejnym hitem w portfolio koreańskiego producenta. Jakby nie było, to bardzo popularna seria, w związku z czym wszystkie przecieki na temat kolejnych modeli wydają się dla nas szczególnie interesujące.

Samsung Galaxy A54 - co o nim wiemy?

A przecieków na temat nadchodzącego modelu pojawiło się właśnie całkiem sporo. Przede wszystkim do sieci trafiły informacje na temat akumulatora, w który smartfon zostanie wyposażony. Ma on otrzymać oznaczenie EB-BA546ABY, a jego realna pojemność będzie wynosiła 4905 mAh, czyli o 45 mAh więcej niż w przypadku poprzednika. Nie jest to może gigantyczny skok, ale zawsze to kilka dodatkowych minut na jednym ładowaniu (przy założeniu, że nic złego nie podzieje się z efektywnością energetyczną pozostałych podzespołów).

Ale to nie jedyne informacje na temat Samsunga Galaxy A54, które w ostatnich dniach trafiły do sieci. Pojawiły się też pierwsze doniesienia na temat aparatów, które znajdziemy na pokładzie urządzenia. Jeśli im wierzyć, nowy model otrzyma główny aparat o rozdzielczości 50 Mpix. Producent zrezygnuje zrezygnuje natomiast z dodatkowego sensora głębi o rozdzielczości 5 Mpix. Łagodnie rzecz ujmując, strata niewielka.

Nie znamy jeszcze dokładnej daty premiery Samsunga Galaxy A54, jednak nieoficjalne źródła sugerują, że powinien on zadebiutować na początku przyszłego roku.

