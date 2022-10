Samsung Galaxy A04e to nowy członek budżetowej rodziny

Samsung nie odpuszcza rynku najtańszych smartfonów i wprowadził właśnie kolejny już model z serii Galaxy A04, czyli Galaxy A04e.

To już w sumie trzeci model z tej budżetowej linii. Na początku był Galaxy A04, zaprezentowany w sierpniu, tydzień później dołączył do niego Galaxy A04s, a teraz rodzinka powiększyła się o Galaxy A04e. To najsłabiej wyposażony model z serii, zapewne też będzie oferowany w najniższej cenie.

Podobnie jak wcześniejsze modele nowy Galaxy A04e ma ekran LCD PLS o przekątnej 6,5 cala i rozdzielczości HD+ (720 x 1600). Tym razem zabrakło jednak odświeżania 90 Hz – smartfon zapewnia tylko 60 Hz. Wymiary urządzenia to 164,2 x 75,9 x 9,1 mm, a masa 188 g.

Wewnątrz obudowy pracuje nieujawniony przez producenta ośmiordzeniowy układ. Z nieoficjalnych dociekań wynika, że jest to MediaTek Helio G35. W poprzednich modelach dla porównania znalazły się układy Unisoc SC9863A oraz Exynos 850. Pamięci RAM jest 3 lub 4 GB, do tego Samsung proponuje trzy warianty pamięci wewnętrznej: z 32, 64 i 128 GB, co można rozbudować kartą microSD 1 TB.

Samsung Galaxy A04e zapewnia łączność LTE, Wi-Fi b/g/n (2,4 GHz) i Bluetooth 5.0, producent nie wspomina o NFC.

Dwa pierwsze modele z serii zostały wyposażone w aparaty 50 Mpix, jednak Galaxy A04e pod tym względem wyraźnie od nich odstaje – ma główny aparat 13 Mpix (f/2,2) z czujnikiem głębi 2 Mpix (f/2,4). Przedni aparat ma 5 Mpix (f/2,2).

Energii dostarcza akumulator 5000 mAh, a całością zarządza Android 12 z lekkim interfejsem One UI Core 4. Ciekawostką jest obecność platformy zabezpieczeń Samsung Knox.

Galaxy A04e powstał w trzech kolorach: czarnym, niebieskim i miedzianym. Samsung nie ujawnił jeszcze planów dotyczących jego dostępności i cen, ale na pewne będzie to jeden z tańszych telefonów producenta.

Źródło zdjęć: Samsung

Źródło tekstu: wł.