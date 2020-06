W Plusie debiutuje nowy smartfon 5G: Samsung Galaxy A51 5G

Użytkownicy sieci Plus, którzy chcieliby skorzystać z zalet 5G, a przy tym niechętnie spoglądali na smartfony Huaweia, otrzymują teraz bardzo ciekawą alternatywę, kolejną po Motoroli Edge. Do oferty operatora dołącza Samsung Galaxy A51 5G z dostępem do komercyjnej sieci 5G 2,6 GHz TDD.

Nowa wersja modelu A51 z obsługą 5G jest dostępna wyłącznie w Plusie. Wyróżnia się zarówno wsparciem dla 5G, jak i mocniejszą specyfikacją sprzętową. Jest to pierwsze urządzenie 5G ze średniej półki cenowej w ofercie dla klientów indywidualnych oraz firm sieci Plus.

Zobacz: Tani smartfon z 5G? Galaxy A51 5G to dobry kandydat

Zobacz: Samsung prezentuje nowe smartfony 5G: Galaxy A71 5G i Galaxy A51 5G

Samsung Galaxy A51 5G – co to za smartfon?

Samsung Galaxy A51 5G miał swoją premierę w kwietniu tego roku. Jest to ulepszony wariant zeszłorocznego modelu Galaxy A51, który zapewnia tylko łączność LTE. Polski oddział Samsunga zapowiadał po premierze, że Galaxy A51 5G wraz z drugim modelem Galaxy A71 5G pojawi się na naszym rynku w trzecim kwartale 2020 roku, ale już teraz wprowadza go Plus.

Smartfon w nowej edycji został wyposażony w bardziej wydajny ośmiordzeniowy procesor Exynos 980 wykonany w litografii 8 nm. Charakteryzuje się też powiększoną w stosunku do poprzednika pamięcią – najsłabszy wariant ma 6 GB RAM. Pamięć wewnętrzna to z kolei 128 GB, co można rozbudować za pomocą karty pamięci o wielkości 1 TB. Nowy Galaxy A51 5G został również uzbrojony w większą baterię 4500 mAh z funkcją szybkiego ładowania 15 W.

Samsung Galaxy A51 5G to smartfon z ekranem Super AMOLED Plus Infinity-O o przekątnej 6,5 cala, rozdzielczości Full HD+ (1080 x 2400) i proporcjach 20:9.

Obiecująca cechą smartfonu jest poczwórny aparat łączący matryce: 48 Mpix (f/2,0), 12 Mpix (f/2,2, szerokokątny), 5 Mpix (f/2,4, makro) i 5 Mpix (f/2,2, pomiar głębi). Smartfon pozwala na nagrywanie wideo 4K 30 kl./s. Przedni aparat ma natomiast 32 Mpix ( f/2,2).

Kup teraz - zapłać później kwiecień 2020 187 g, 8.6 mm grubości 6 GB RAM 128 GB, microSD do 1000 GB - od 1695,00 zł na 48 Mpix + 12 Mpix + 5 Mpix + 5 Mpix + 32 Mpix 6.5" - SUPERAMOLED (1080 x 2400 px, 405 ppi) Exynos 980, 2,20 GHz Android v.10.0 4500 mAh, USB-C Zobacz pełną specyfikację telefonu Samsung Galaxy A51 5G

Zobacz: Plus wprowadza nowe urządzenia 5G. W jakich taryfach?

Zobacz: Urządzenia 5G w ofercie Plusa: router i trzy smartfony

Samsung Galaxy A51 5G w Plusie

Samsung Galaxy A51 5G dostępny jest w Plusie za 99 zł na start i np. 36 rat po 56 zł za sprzęt w ofercie abonamentowej. Polecane taryfy do 5G, począwszy od zobowiązania w wysokości 70 zł miesięcznie, zdaniem operatora pozwolą w pełni cieszyć się z możliwości, jakie oferuje sieć najnowszej generacji przez cały okres trwania kontraktu.

Samsung Galaxy A51 5G w ofercie dla klientów biznesowych można nabyć za 99 zł z VAT na start i np. 36 rat po 56 zł z VAT za sprzęt. W ofercie Plus dla Firm polecaną taryfą do korzystania z sieci 5G jest abonament za 70 zł netto (86,10 zł z VAT) lub abonament za 75 zł netto (92,25 zł z VAT) z 85 GB/mies.

W portfolio smartfonów obsługujących sieć 5G w Plusie obok Samsunga Galaxy A51 5G znajdują się także: Huawei Mate Xs, Huawei P40, Huawei P40 Pro, a także wprowadzona niedawno Motorola Edge.

Zobacz: Jak szybkie jest 5G Plusa? Sprawdziliśmy 5 miast Polski i oto wyniki

Zobacz: Plushowy miś też śmiga na 5G! Od jutra