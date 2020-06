Samsung Galaxy A42 będzie tanim smartfonem 5G. Jednym z kilku, ale dopiero za rok

Druga połowa bieżącego roku, a przede wszystkim rok 2021, upłyną pod znakiem zaciętej walki o rynek smartfonów 5G. Kluczem do sukcesu będą jednak nie flagowce, lecz urządzenia z najniższej półki cenowej. Samsung szykuje już smartfon Galaxy A42.

Swoje relatywnie tanie smartfony 5G wprowadzają już Huawei i Honor, pracuje nad tym także Xiaomi i Redmi. Dla Samsunga utrzymanie pozycji na rynku średniej klasy i low-endowych smartfonów wymaga więc takiej samej strategii. Jak donosi serwis SamMobile, koreański producent rozpoczął już prace rozwojowe nad telefonem o symbolu SM-A426B, który według znanej dotąd systematyki producenta oznaczać musi Galaxy A42 5G. Według źródła, na razie nie ma żadnych przesłanek wskazujących na to, że Samsung pracuje nad wersją LTE tego modelu. Z czasem Galaxy A42 4G może powstać, jednak jako zubożony wariant podstawowego modelu z 5G.

Zobacz: Redmi K40 będzie na pewno miał układ 5G

Pierwsze doniesienia na temat Galaxy A42 5G są dość skąpe. Smartfon otrzyma 128 GB pamięci wewnętrznej i powstanie w szarej, czarnej i białej wersji obudowy. Największą zagadką będzie zastosowany procesor – w najnowszych, tegorocznych modelach Galaxy A51 5G i Galaxy A71 5G znalazł się układ Exynos 980, jednak nie jest to tani SoC, co przekłada się na dość wysokie, zapowiadane ceny (w Polsce dostępny tylko ten pierwszy, ale tylko w ofercie z taryfami Plusa).

Zobacz: W Plusie debiutuje nowy smartfon 5G: Samsung Galaxy A51 5G

W przyszłym roku ten układ mógłby już stracić na wartości, więc bardziej pasowałby do wizji budżetowego telefonu, ale jeszcze większe zejście z ceny zapewniłby układ MediaTeka, który wprowadza coraz tańsze układy z modemami 5G. Konkurencyjne smartfony Huawei Enjoy 20 Pro czy Honor 30 Lite 5G, które wyceniane są w Chinach na kwoty rzędu 1000 zł, kryją w sobie najtańszy na rynku układ z 5G – MediaTek Dimensity 800. Samsungowi trudno będzie zejść cenowo do tego pułapu ze swoimi Exynosami. Jeszcze inna opcja to wykorzystanie niedawno zaprezentowanego Snapdragona 690.

Zobacz: Przybywa tanich smartfonów 5G. Do sprzedaży wszedł Huawei Enjoy 20 Pro

Zobacz: Honor 30 Lite 5G, czyli 5G poniżej 1000 zł. To jedna z trzech zapowiadanych nowości marki

Jak sugeruje SamMobile, Galaxy A42 będzie jednym z kilku modeli serii Galaxy A z 5G, którymi Samsung będzie chciał umocnić swoją pozycję na rynku 5G w przyszłym roku.

Zobacz: Snapdragon 690 oficjalnie. To budżetowy procesor z 5G

Zobacz: Xiaomi Mi 10 Lite 5G od dzisiaj do kupienia w Polsce

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: SamMobile