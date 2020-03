Samsung Galaxy A41 oficjalnie: Super AMOLED 6,1 cala, aparat 48 Mpix, bateria 3500 mAh

Samsung Galaxy A41 doczekał się swojej premiery, czy też przedpremiery – smartfon został zaprezentowany oficjalnie, ale w dość nietypowym, jak na tego producenta, kraju – w Japonii. Na rynkową premierę na całym świecie trzeba będzie poczekać zapewne do czerwca.

Samsung Galaxy A41 oficjalnie zaistniał na japońskiej stronie producenta. Z zapowiedzi wynika, że urządzenie będzie dostępne w tamtejszej sieci DOCOMO, a także w wolnej sprzedaży w sklepach z elektroniką od czerwca 2020 r. Nie jest jasne, kiedy Galaxy A41 trafi do sprzedaży na całym świecie, ale należy przypuszczać, że będzie to podobny termin lub późniejszy.

Następca jednego z najpopularniejszych przedstawicieli linii Galaxy A – czyli chętnie kupowanego także w Polsce Galaxy A40 – wyposażony został w ekran Infinity-U w technologii Super AMOLED o przekątnej 6,1 cala, rozdzielczości Full HD+ i proporcjach 20:9 z kropelkowym wycięciem na górze. W ekran został wkomponowany czytnik linii papilarnych.

Szeroka na 70 mm obudowa telefonu zapewnia duża odporność na pyły i wnikanie wody – zgodna jest z normami IP65 i IP68, co oznacza bardzo dużą wytrzymałość na pyły, a także na zachlapanie i zanurzenia do głębokości 1,5 m.

Niestety, informacja na japońskiej stronie nie ujawnia jednej z kluczowych informacji – jaki procesor został zastosowany. Wiadomo tylko, że ma osiem rdzeni. We wcześniejszych przeciekach najczęściej wymieniany był MediaTek Helio P65, co może nie zjednać telefonowi sympatii użytkowników. Pewne jest za to, że SoC otrzymał do pomocy 4 GB pamięci RAM, a pamięć wewnętrzna ma 64 GB, co można rozszerzyć za pomoc karty microSD.

Dość obiecująco zapowiada się potrójna sekcja fotograficzna. Główna matryca ma 48 Mpix (przysłona f/2,0), jej uzupełnienie stanowi aparat szerokokątny 8 Mpix (f/2,2, 123 °) oraz czujnik głębi 5 Mpix (f/2,4). Przedni aparat ma natomiast 25 Mpix ( f/2,2), a robienie zdjęć za jego pomocą ułatwiają funkcje sztucznej inteligencji.

Bateria Galaxy A41 ma pojemność 3500 mAh i można ją szybko podładować z mocą 15 W. Smartfon dostępny będzie w kolorach białym, czarnym i niebieskim. Cena nie jest jeszcze znana.

