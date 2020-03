Galaxy A11 - nowy budżetowiec Samsunga

Samsung oficjalnie zapowiedział swój najnowszy budżetowy telefon, model Galaxy A11. Urządzenie ma wyświetlacz Infinity-O oraz potrójny aparat fotograficzny na tylnym panelu.

Samasung Galaxy A11 to smartfon o wymiarach 161,4 x 76,3 x 8,0 mm i masie 177 g. Z przodu urządzenia znajduje się 6,4-calowy wyświetlacz Infinity-O o rozdzielczości 720 x 1520 pikseli z otworem na obiektyw przedniego aparatu fotograficznego o rozdzielczości 8 Mpix (f/2.0). Tylny aparat jest potrójny: 13 Mpix f/1.8 + 5 Mpix f/2.2 (ultraszerokokątny) + 2 Mpix f/2.4 (czujnik głębi).

Sercem nowego koreańskiego budżetowca jest chipset z ośmiordzeniowym procesorem 1,8 GHz - Samsung nie sprecyzował, co to takiego, ale niektóre media podają, że może to być Exynos 7904. Wspierany on jest przez 2 lub 3 GB pamięci RAM i 32 GB przestrzeni na dane, rozszerzalnej o dodatkowe 512 GB za pomocą karty pamięci microSD. Całość zasilana jest akumulatorem o pojemności 4000 mAh z szybkim ładowaniem 15 W i pracuje pod kontrolą Androida 10 z interfejsem One UI.

Samsung Galaxy A11 trafi na rynek w czterech wersjach kolorystycznych: czarnej, czerwonej, niebieskiej i białej. Przód wszystkich wariantów jest czarny. Cena urządzenia nie została jeszcze podana.

Źródło tekstu: Samsung