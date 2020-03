Samsung już niedługo pokaże modele Galaxy A21 i Galaxy A31

Coraz mniej czasu dzieli nas od premiery kolejnych dwóch średniopółkowców Samsunga. Koreańska firma uznała bowiem, że nie ma czegoś takiego jak za dużo modeli w swojej ofercie. Samsung Galaxy A21 pojawił się właśnie w Geekbench, natomiast A31 przeszedł certyfikację FCC.

Samsung Galaxy A21 przeszedł właśnie testy benchmarku Geekbench 4.2.0. Nadchodzący smartfon uzyskał tam 781 punktów w teście jednego rdzenia i 4102 w teście wielu rdzeni. Takie wyniki telefon osiągnął z układem MediaTek Helio P35, 3 GB RAM i akumulatorem o pojemności 4000 mAh. Możemy się też spodziewać Androida 10 oraz wyświetlacza Infinity-O.

Jeśli natomiast chodzi o Samsunga Galaxy A31, to przeszedł on właśnie certyfikację Amerykańskiej Federalnej Komisji Łączności. Oznacza to, że urządzenie zostało dopuszczone już do sprzedaży na terenie USA. To zwykle ostatni krok przed oficjalną premierą. Z poprzednich doniesień wiemy, że możemy się spodziewać MediaTeka Helio P65 i 4 GB RAM

Źródło tekstu: mysmartprice, sammobile