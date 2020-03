Samsung Galaxy M21 pojawi się w Europie

Samsung postanowił wprowadzić nieco zamieszania wśród swoich modeli i wprowadzić do Europy kolejną serię urządzeń. Na Starym Kontynencie zadebiutuje Samsung Galaxy M21.

O ile bardzo dużo piszemy na temat takich serii Samsunga jak Galaxy S czy Galaxy A, to seria Galaxy M stanowiła co najwyżej tylko egzotyczny dodatek. Nie dziwota, była głównie skierowana na rynek indyjski i bardzo rzadko opuszczała Azję. Teraz jednak to się zmieni. Na stronie niemieckiego oddziału Samsunga pojawiła się podstrona wsparcia dla modelu SM-M215F/DSN. To nic innego, jak właśnie Samsung Galaxy M21. Dzisiaj również model miał swoją główną premierę.

Urządzenie ma układ Exynos 9611, 4 GB RAM, 64 lub 128 GB pamięci wbudowanej i godny uwagi akumulator o pojemności 6000 mAh. Aparat główny jest potrójny i ma sensory 48 Mpix, 8 mpix oraz 5 Mpix. Przedni aparat ma 20 Mpix.

Źródło tekstu: sammobile