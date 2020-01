Samsung Galaxy A41 na horyzoncie, pojawił się w Geekbench

Samsung rozwija kolejną generację swoich smartfonów z serii Galaxy A. Wśród nich nie mogło zabraknąć modelu Galaxy A41, następcy jednego z najpopularniejszych telefonów koreańskiego producenta. Pojawiły się nowe informacje na ten temat.

O pierwszych doniesieniach na temat Galaxy A41 pisaliśmy dwa miesiące temu, jednak od tego czasu smartfon rzadko przewijał się w informacjach. Teraz jednak trafił do bazy benchmarku Geekbench, co pozwoliło wyłuskać kilka interesujących szczegółów.

Samsung Galaxy A41 o nazwie kodowej SM-A415F napędzany będzie przez układ MediaTeka – Helio P65 (MT6768). Ta decyzja może bardzo dziwić, bo poprzednik wyposażony był w autorską jednostkę Samsunga - Exynos 7904 (14 nm). Wybór MediaTeka raczej nie przysporzy popularności temu modelowi, przynajmniej wśród części bardziej zaawansowanych technologicznie użytkowników. Mimo wszystko jednak nie musi to być zła decyzja.

Helio P65 to układ wykonany w litografii 12 nm bazujący na dwóch rdzeniach Cortex-A75 i sześciu Cortex-A55, maksymalne taktowanie to 2 GHz. Za grafikę odpowiada GPU Mali-G52 820 MHz. Wyposażony w tę jednostkę smartfon zapewni łączność LTE kat. 7 DL i kat. 13 UL, a także VoLTE, ViLTE i Wi-Fi 5, obsłuży także aparat 48 Mpix z elektroniczną stabilizacją obrazu oraz nagrywaniem filmów z prędkością do 240 klatek na sekundę. Nie jest to zbyt popularny SoC – mimo tego, że trafił na rynek w czerwcu zeszłego roku, dotąd znalazł się w kilku smartfonach vivo.

Jak sugeruje serwis SamMobile, wykorzystanie układu Helio P65 w Galaxy A41 oznacza, że smartfon produkowany jest w modelu ODM. Czyli jest to urządzenie od początku zaprojektowane i wytwarzane przez chińskiego podwykonawcę na zlecenie Samsunga. W ten sposób, oddając na rzecz ODM cały etap projektowania telefonu, koreański gigant obniża koszta produkcji, a z wcześniejszych relacji wynika, że w bieżącym roku będzie częściej korzystał z takiej formy produkcji. Ma to pozwolić Samsungowi na konkurowanie z chińskimi markami jak Xiaomi czy Redmi.

Co jeszcze wiadomo z Geekbench na temat Galaxy A41? Smartfon ma 4 GB RAM i pracuje pod kontrolą systemu Android 10. Z wcześniejszych przecieków wynika ponadto, że urządzenie wyposażone jest w główny aparat 48 Mpix, któremu towarzyszyć ma m.in. aparat 2 Mpix do zdjęć makro. Z przodu natomiast znajdzie się aparat selfie 25 Mpix. Jest też znana pojemność baterii – 3500 mAh.

Na zdjęciu otwierającym: Samsung Galaxy A40

Źródło tekstu: SamMobile