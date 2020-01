Samsung Galaxy A41 będzie miał akumulator 3500 mAh

Samsung Galaxy A41 będzie miał nieco bardziej pojemny akumulator niż Galaxy A40. Mamy na to niezbity dowód.

Na koniec listopada informowaliśmy, że Samsung szykuje trzy nowe telefony, które nosiły nazwy kodowe SM-A115X, SM-A315X i SM-A415X. Trzeci z nich to Samsung Galaxy A41. Od tego czasu o nowym telefonie koreańskiej zrobiło się cicho, nie oznacza to jednak, że Samsung go zarzucił. Teraz pojawiły się zdjęcia akumulatora do przyszłego smartfonu. Możemy to rozpoznać po numerze akumulatora - EB-BA415ABY.

Będzie miał on pojemność 3500 mAh (to o 400 mAh więcej niż w przypadku A40) i naładujemy go ładowarką 15W. Sam Galaxy A41 będzie mieć aparat gówny 48 Mpix i aparat przedni o sensorze 25 Mpix. Model będzie miał OneUI 2 i będzie mieć 64 GB pamięci wbudowanej.

Źródło tekstu: nashville chatter class, wł