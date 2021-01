Samsung Galaxy A32: tani smartfon z 5G pozuje na oficjalnych renderach

Samsung Galaxy A32 już niedługo może stać się najtańszym smartfonem z łącznością 5G w ofercie Koreańczyków. Do sieci właśnie trafiły oficjalne rendery nadchodzącego urządzenia.

Budżetowy Samsung Galaxy A32 jest w ostatnich dniach bohaterem coraz większej liczby przecieków. Tym razem mamy okazję przyjrzeć się designowi nadchodzącego urządzenia, dzięki oficjalnym renderom, które zostały opublikowane przez redakcję portalu WinFuture.de.

Jak widać na grafikach, urządzenie doczeka się odświeżonego designu, który - co akurat może być pewnym zaskoczeniem - nie stara się kopiować stylistyki flagowych modeli z rodziny S21. Zamiast gigantycznej wyspy na aparat dostajemy więc cztery obiektywy bez żadnych dodatkowych zdobień. Umieszczono je w rogu obudowy.

Producent zrezygnował także z charakterystycznych deseni, które były charakterystyczną cechą zeszłorocznej linii A. Zamiast tego nowy model będzie miał jednolite plecki w jednym z czterech kolorów: białym, czarnym, błękitnym lub fioletowym.

Z frontu widzimy przede wszystkim wyświetlacz o przekątnej 6,5" z niewielkim notchem w kształcie łezki. Otaczająca go ramka jest jak na dzisiejsze standardy bardzo szeroka, co jednoznacznie wskazuje, że mamy do czynienia z urządzeniem celującym w segment budżetowym.

Jak wiemy z innych przecieków, Samsung Galaxy A32 ma być wyposażony w procesor MediaTek Dimensity 720 oraz łącznosć 5G. Uczyni to z niego najtańszy smartfon w ofercie producenta, korzystający z nowej technologii. Oprócz tego specyfikacja obejmuje m.in. 4 GB RAM, łączność NFC oraz aparat o rozdzielczości 48 MP.

Kiedy premiera? Tego jeszcze nie wiemy, ale skoro pojawiły się oficjalne rendery, to już zdecydowanie bliżej niż dalej.

