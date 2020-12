Samsung Galaxy A02 to nowy najtańszy smartfon Samsunga

Samsung pokazał niedawno swój budżetowy model Samsung Galaxy A02s. Ale może być jeszcze taniej. Udowodni to Samsung Galaxy A02.

Czym się zachwycają wszystkie serwisy technologiczne? Oczywiście flagowcami. Tymi najdroższymi i najlepiej wyposażonymi smartfonami, które dają naprawdę wielkie możliwości. To czy ich kupcy naprawdę je wykorzystują to... nieco inna sprawa. To jednak nie te modele stanowią zdecydowaną większość sprzedaży telefonów. W tej kwestii korona należy bowiem do budżetowców. Dlatego nie dziwi, że o ten segment rynku trwa równie zacięta walka, co o te wyższe. Samsung pod koniec listopada pokazał model Samsung Galaxy A02s, który w momencie prezentacji był najtańszym smartfonem producenta.

Okazuje się, że można zejść jeszcze niżej. Oczywiście w takim wypadku specyfikacja techniczna nie zachwyca. Samsung Galaxy A02 pojawił się właśnie w bazie benchmarków Geekbench pod numerem kodowym SM-A022F. Urządzenie będzie miało 2 GB RAM i czterordzeniowy układ MediaTek MT6739WW o taktowaniu zegarem 1,5 GHz. W tym przypadku będziemy mieli architekturę 28 nm. Dla porównania teraz mamy już smartfony z układami 5 nm.

Źródło tekstu: gsmarena, wł