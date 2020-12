Samsung Galaxy A72 5G będzie miał poczwórny aparat i jacka 3,5 mm

Pojawiła się wizualizacja nadchodzącego telefonu Samsung Galaxy A72. Będzie to najmocniejszy przedstawiciel średniaków koreańskiej firmy.

Samsung w przyszłym roku pokaże aż cztery składane telefony, serię Galaxy S21 a także (jednak) Note21. Na górnej półce będzie zatem naprawdę duży tłok. Nie dziwi zatem, że sam koreański gigant jako swoje prawdziwe flagowce będzie postrzegał najlepsze składaki. Średnia półka również będzie mocno obstawiona. Na jej szczycie stanie z kolei Samsung Galaxy A72 5G. Teraz pojawiła się wizualizacja nadchodzącego telefonu. Możemy się zatem spodziewać wyświetlacza o przekątnej 6,7 cala i poczwórnego aparatu głównego.

Wcześniejsze doniesienia mówiły nawet o pięciu sensorach wzorem Nokii 9 PureView. Bez zmian jednak jeśli chodzi o główny sensor. Będzie on miał 64 Mpix. Nie mamy jednak pewności co do trzech pozostałych. Ważną informacją jest też to, że najlepszy średniopółkowiec Samsunga dalej będzie miał jacka 3,5 mm. Tym samym fani koreańskiej marki dalej będą mogli kupić dobrze wyposażony model z jackiem 3,5 mm. Wiemy też, że nowy model będzie miał czytnik linii papilarnych zintegrowany z wyświetlaczem.

Źródło tekstu: voice.com