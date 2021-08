Rozkładany OnePlus? Nie, to trollująca reklama promocji

Gdy zbliżała się premiera nowych, rozkładanych smartfonów Samsunga, firma OnePlus zapowiedziała na ten sam dzień prezentację swojego własnego, otwieranego telefonu. A przynajmniej tak to mogło wyglądać, chociaż ostatecznie wszystko okazało się trollowaniem i nieco ryzykowną promocją OnePlus i T-Mobile.

W ostatnich dniach firma OnePlus zamieściła w mediach społecznościowych krótki filmik, przedstawiający tajemniczy, dwuczęściowy smartfon. Model ten trochę przypominał Galaxy Foldy, ale jeszcze bardziej kojarzył się z LG G8X ThinQ Dual Screen, czyli smartfonem z dodatkowym ekranem w dołączanym etui.

Chociaż od początku ta zapowiedź OnePlusa budziła wiele wątpliwości, niektórzy wzięli ją na poważnie. Komentujących na Twitterze dziwił termin „premiery” – tego samego dnia, co Galaxy Unpacked Samsunga, a po drugie filmik zdradzał, że nie będzie to smartfon z elastycznym ekranem, lecz klon modelu LG. A to dziwiło jeszcze bardziej. Dlaczego OnePlus chce wyciągać z lamusa konstrukcje, które nie przyjęły się na rynku?

Ostatecznie okazało się, że rację mieli ci, którzy czuli w tym trolling OnePlusa. W kolejnym filmiku z „rozkładanym smartfonem” okazało się, że amerykański oddział firmy przygotował specjalną promocję – zniżkę 50% na zakup OnePlus 9 w sieci T-Mobile USA. Za standardową cenę można kupić dzięki temu dwa egzemplarze. Żeby wypromować tę okazję, OnePlus podpiął się pod Galaxy Unpacked. Ot i cała tajemnica…

Chociaż od początku było widać, że z tą zapowiedzią coś jest nie tak, część fanów marki poczuła się zawiedziona, bo jednak miała nadzieję, że i OnePlus dołączy do producentów rozkładanych smartfonów. Pojawiły się też głosy krytyków marki, którzy „odetchnęli z ulgą”, że firma nie zdecydowała się na taką konstrukcję, bo ich zdaniem byłaby to wielka porażka. W sumie akcja promocyjna OnePlus obejmująca przez media społecznościowe cały świat przyniosła producentowi sporo negatywnych opinii, a biorąc pod uwagę niewielki zasięg zniżki – prawdopodobnie umiarkowane korzyści.

