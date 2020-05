Roberto Escobar tym razem sprzedaje odnawiane iPhone'y

Roberto Escobar nie daje o sobie zapomnieć. Niedoszły niszczyciel Apple'a - lepiej znany jako księgowy kartelu narkotykowego z Kolumbii - sprzedaje nowy telefon. Tym razem jest to odnawiany iPhone 11 Pro. Oczywiście złoty. Podobno.

Portal TELEPOLIS.PL ma wielu ulubieńców. Są oni jednak zwykle związani z ruchami anty 5G i darzą nas płomiennym uczuciem. Niestety nie jest to miłość. Poza granicami Polski ich miejsce zajmuje Roberto Escobar, znany z tego, że regularnie ma nowe pomysły na podbicie rynku smartfonów. Zaprezentował on już dwie generacje zginanych modeli Escobar Fold. Za pierwszym razem był to brandowany przez niego Royole Flexpai, za drugim - Samsung Galaxy Fold owinięty złotawą folią. Tym razem starszy z braci Escobarów wpadł na kolejny genialny pomysł.

Sprzedaje on limitowaną edycję dwóch tysięcy (w chwili pisania tego tekstu zostało jeszcze 579 urządzeń) odnawianych iPhone'ów 11 Pro. Rzekomo są one złote (podobno ktoś wierzy, że to prawdziwe złoto) i znajdują się w eleganckich drewnianych pudełkach (to o dziwo prawda). Kolumbijczyk chwali się, że jego ludzie odnowili telefony, które teraz działają wybornie, a on tak mści się na amerykańskiej firmie. To znaczy... sprzedaje jej telefony taniej i reklamują je ładne dziewczyny (tak, naprawdę uznał to za kluczową zaletę). Telefony kosztują po 499 dolarów.

Źródło tekstu: engagdet