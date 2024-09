Redmagic Nova od 7 października. Najszybszy tablet świata kupią też Polacy

Redmagic Nova to najszybszy w tej chwili tablet na rynku. Już od października będzie go można kupić w Europie z dostawą do Polski. Ceny są zachęcające.

Redmagic Nova to gamingowy tablet, który swoją wydajnością bije wszystkie inne, dostępne w tej chwili na rynku. Dla użytkowników, którzy potrzebują szybkiego tabletu nie tylko do gier, ale także do wszelkich innych zastosowań multimedialnych, to może być ciekawą propozycją, bo ceny są kuszące.

Redmagic Nova miał już swoją premierę w Chinach, a teraz wchodzi do globalnej i europejskiej dystrybucji w sklepie producenta na stronie eu.redmagic.gg. Można go też zamówić do Polski. Model z pamięcią 12 + 256 GB wyceniono na 400 euro, czyli około 1900 zł, za topowy wariant 16 + 512 GB trzeba będzie zapłacić 649 euro, czyli niecałe 2500 zł. To nawet mniej niż trzeba zapłacić za OnePlus Pad 2, czyli dotąd jeden z najbardziej wydajnych tabletów na rynku.

Sprzedaż Redmagic Nova rusza od 7 października – wtedy będzie można zamówić go w przedsprzedaży. Pełna dostępność zapowiedziana została na 16 października.

Redmagic Nova – co w nim ciekawego?

Redmagic Nova to tablet z ekranem IPS o przekątnej 10,9 cala w rozdzielczości 2.8K (2880 x 1800), w proporcjach 16:10, z odświeżaniem 144 Hz i reakcją na dotyk na poziomie 840 Hz. Maksymalny poziom jasności sięga 550 nitów, co nie jest wartością rekordową, ale wystarczającą do używania tabletu w pomieszczeniach. Tablet można podłączyć też przez USB-C do monitora lub TV, uzyskując obraz o jakości 4K w 144 Hz.

Nowy tablet Redmagic waży 530 gramów, ma obudowę 7,3 mm, na której znalazło się miejsce na cztery głośniki z dźwiękiem DTS:X Ultra oraz czytnik linii papilarnych. Aluminiowy tył tabletu ozdabia przezroczysta belka, pod którą znajdują się podświetlane elementy RGB, aparat i wentylator.

Moc do pracy dostarcza układ Snapdragon 8 Gen 3 w przyspieszonej wersji Leading Edition z taktowaniem CPU dochodzącym do 3,4 GHz i GPU do 1 GHz. Pamięć RAM dostępna jest w standardzie LPDDR5X, a wewnętrzna UFS 4.0, co dodatkowo gwarantuje szybką pracę. Pełnię mocy układu SoC pozwoli uzyskać układ chłodzenia PAD CoolingSystem ICE 2.0 z wbudowanym wentylatorem o prędkości obrotowej 20 tys. RPM, który obniży temperaturę urządzenia nawet o 25 stopni C. Eliminuje to problem dławienia termicznego i spadku mocy nawet podczas intensywnej rozgrywki.

Akumulator o pojemności 10 100 mAh według producenta pozwoli na 19 godzin nieustannej pracy lub 10 godzin grania w gry 3D. Globalna wersja ma nieco wolniejsze ładowanie niż chińska – 80 W zamiast 120 W, ale to wciąż bardzo zadowalająca moc.

Redmagic Nova wyposażony jest ponadto w dwa aparaty – przedni 20 Mpix oraz tylni 50 Mpix. Wszystkim zarządza REDMAGIC OS 9.5 na bazie Androida 14.

