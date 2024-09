Zadebiutował najlepszy tablet do gier. Oto Lenovo Legion Y700 (2024)

Na chwilę przed prawdopodobną premierą nowego iPada Mini na rynek trafia Lenovo Legion Y700 (2024), 8,8-calowy tablet będący marzeniem każdego gracza. A przynajmniej tych graczy, którzy grają w mobilne tytuły lub streamują je na urządzenia mobilne.

Mały tablet z pełną wydajnością dużego

Rynek tabletów w ostatnim czasie zdaje się skupiać jedynie na wielkich urządzeniach. Rosnące przekątne i masy sprawiają, że zamiast poręcznych notatników dostajemy wielkie płachty ekranu, używalne bardziej na kanapie niż faktycznie mobilnie. Jakimś rozwiązaniem był ostatni iPad Mini, ale zdążyło mu się już trochę zestarzeć. Nie brakuje plotek, że jego następcę zobaczymy podczas nadchodzącego, październikowego wydarzenia Apple'a. Zanim jednak ono, Lenovo prezentuje swoją wizję kompaktowego tabletu.

Lenovo Legion Y700 (2024) pociąga za czułe sznurki graczy

Przede wszystkim sprzęt ma Snapdragona 8 Gen 3, a więc na tę chwilę topowy procesor mobilny dla Androida, choć warto zauważyć, że w październiku i on dostanie następcę. Do tego mamy 12 lub 16 GB pamięci RAM (LPDDR5X) i 256 lub 512 GB pamięci wewnętrznej (UFS 4.0). Do tego mamy do wyboru dwa warianty ekranu. Cechą wspólną jest tutaj matryca IPS 2560 x 1600 pikseli (16:10), o odświeżaniu 165 Hz, pełnym pokryciu palety barw DCI-P3 i odchyleniu odwzorowania kolorów (DeltaE) poniżej 1. Jasność to 500 nitów.

To, co natomiast odróżnia ekrany to sposób wykończenia i dodatkowe bajery zwiększające płynność. W wersji podstawowej mamy doświadczenia jak przy każdym innym ekranie z błyszczącą powłoką (choć odświeżanym w aż 165 Hz), natomiast wariant Super Control Dynamic ma zwiększać płynność 4,1x, redukować odblaski o aż 96,5% i zmniejszać punkty odbicia światła o 45%. Słowem, to idealna opcja dla osób, które planują korzystać z tabletu poza domem.

Za sprawą architektury chłodzenia Lenovo QianKun sprzęt ma pozwolić na długie granie bez niepotrzebnego nagrzewania się tabletu czy zmniejszania wydajności sprzętu. Wszystko dzięki zastosowaniu komory parowej o powierzchni 10 004 mm kwadratowych.

Zasilanie — ktoś tu podszedł serio do tematu

Zastosowany w tablecie akumulator 6550 mAh zapewniać ma 14,6 godzin ciągłego odtwarzania wideo lib 8,9 godzin grania na jednym ładowaniu. To ostatnie odbywa się z użyciem 65-watowej ładowarki z Power Delivery, a dla wygodny graczy złącza USB-C dostajemy w 2 sztukach. Jedno znajdziemy na krótszym boku tabletu, drugie na dłuższym — zależnie od sposobu korzystania z tabletu w danej chwili nie są nam tym samym groźne wyłamania gniazd.

To także unikalna możliwość podłączenia przewodowych słuchawek i przewodu ładowania w tym samym czasie, mało tego — jedno ze złączy może też przesyłać obraz na urządzenie zewnętrzne za sprawą obsługi Display Port. Masa urządzenia jest tych zachęcających dla graczy, to zaledwie 350 gramów.

Ceny i dostępność

Lenovo Legion Y700 (2024) jest obecnie dostępny w przedsprzedaży w Chinach. Wariant kolorystyczny Carbon Black ma być dostarczany od 25 października, natomiast termin dostępności wariantu Ice White nie został jeszcze ogłoszony. Ceny w Chinach są bardzo obiecujące, pamiętać jednak należy, że w przypadku dystrybucji w Europie będzie trzeba do nich doliczyć jeszcze VAT czy ewentualną marżę związaną z całą logistyką.

Lenovo Legion Y700 (2024) - czarny

- 12/256 GB - 2899 juanów - ok. 1584 zł

- 16/512 GB - 3299 juanów - ok. 1802 zł

Lenovo Legion Y700 (2024) - biały

- 12/256 GB - 2999 juanów - ok. 1638 zł

- 16/512 GB - 3399 juanów - ok. 1857 zł

Lenovo Legion Y700 (2024) Super Control Dynamic - biały

- 12/256 GB - 3299 juanów - ok. 1802 zł

- 16/512 GB - 3799 juanów - ok. 2075 zł

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Lenovo

Źródło tekstu: Gizmochina, oprac. wł