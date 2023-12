RedMagic 9 Pro na torturach u Zacka. Jak sobie poradził?

W ostatnich dniach swoją globalną premierę miał gamingowy smartfon RedMagic 9 Pro. Urządzenie właśnie przeszło testy wytrzymałościowe u Zacka z kanału JerryRigEverything. Kto wygrał w tym starciu? Odpowiedź poniżej.

RedMagic 9 Pro to piękny i wydajny smartfon, który powinien zaspokoić potrzeby każdego mobilnego gracza, ale nie tylko. Urządzenie będzie dostępne globalnie w trzech wersjach kolorystycznych oraz dwóch konfiguracjach pamięci, więc jest w czym wybierać.

Zobacz: RedMagic 9 Pro miał globalną premierę. Sprzedaż ruszy po świętach

Wytrzymały jak RedMagic

Zack, który na YouTube prowadzi kanał o nazwie JerryRigEverything, poddaje smartfony trzem różnym torturom. A zaczyna się wszystko od rysowania powierzchni urządzenia, w tym przede wszystkim szkła chroniącego ekran. W tym przypadku mamy tu szkło Corning Gorilla Glass 5, więc niespodzianek nie ma. Materiał ten dało się zarysować ostrzem o twardości 6 w skali Mohsa, natomiast głębsze rysy pojawiły się po użyciu "siódemki".

Przypalanie ekranu płomieniem zapalniczki spowodowało miejscowe odbarwienie podgrzewanego obszaru, ale już po około 20 sekundach wszystko wróciło do normy. Czasem w tym miejscu zostaje trwała plama, ale nie w tym przypadku.

Ostatni test to próba złamania urządzenia na pół, w jedną lub drugą stronę. RedMagic 9 Pro ma konstrukcję z dodatkowymi otworami, służącymi do wentylowania rozgrzewającego się wnętrza, co potencjalnie stanowi słaby punkt obudowy. Nowy gamingowiec nie poddał się jednak rękom Zacka i przetrwał wyginanie bez żadnych widocznych uszkodzeń.

Zobacz: Samsungi Galaxy S24 paradują na oficjalnych renderach

Zobacz: Moto G34 5G tania jak barszcz. Przedwczesny debiut budżetowca Motoroli

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: JerryRigEverything

Źródło tekstu: JerryRigEverything