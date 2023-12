RedMagic 9 Pro miał globalną premierę. Sprzedaż ruszy po świętach

Swoją globalną premierę miał właśnie najnowszy gamingowy smartfon firmy Nubia, RedMagic 9 Pro. Urządzenie świetnie wygląda i oferuje wyposażenie mające zapewnić potężną wydajność. Sprzedaż nowości ruszy po świętach.

RedMagic 9 Pro to jeden z najnowszych gamingowych smartfonów firmy Nubia, który w ubiegłym miesiącu został zaprezentowany w Chinach, a teraz miał swoją globalną premierę. Urządzenie jest napędzane układem Snapdragon 8 Gen 3, który w połączeniu z aktywnym systemem chłodzenia oraz nawet 16 GB RAM-u LPDDR5X, powinien zapewnić graczom bardzo wysoką wydajność, której próżno szukać w "cywilnych" flagowcach.

Gamingowy smartfon charakteryzuje się również płaską, kanciastą konstrukcją, bez zakrzywionego ekranu czy wystających obiektywów fotograficznych. Płaskie są zarówno szklane panele z przodu i z tyłu urządzenia, jak i aluminiowa ramka, która je rozdziela.

Zastosowany w najnowszym gamingowym smartfonie z rodziny RedMagic system aktywnego chłodzenia ma łączną powierzchnię ponad 100 cm2. Za utrzymanie niskiej temperatury podzespołów odpowiada również kanał [powietrzny, który jest większy niż w poprzedniku, a także szybszy wentylator, osiągający nawet 22 tysiące obrotów na minutę.

Smartfon ma na wyposażeniu 256 lub 512 GB szybkiej pamięci masowej UFS 4.0. Z kolei zestaw fotograficzny stanowią dwa 50-megapikselowe aparaty z tyłu (główny z OIS oraz ultraszerokokątny), którym towarzyszy dodatkowy aparat o rozdzielczości 2 Mpix (makro), a także przedni aparat o rozdzielczości 16 Mpix, schowany pod powierzchnią wyświetlacza. Pod ekranem znajdziemy również optyczny czytnik linii papilarnych.

Wyświetlacz AMOLED ma przekątną 6,8 cala i rozdzielczość 1116 x 2480 pikseli. Potrafi on odświeżać obraz z częstotliwością do 120 Hz i świecić z jasnością do 1600 nitów. Są tu również głośniki stereo oraz gniazda Jack 3,5 mm oraz USB-C. RedMagic 9 Pro obsługuje komplet nowoczesnych standardów łączności bezprzewodowej, takich jak 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 czy NFC.

Smartfon jest zasilany akumulatorem o pojemności 6500 mAh, który można szybko naładować przewodowo z mocą do 80 W. Nad całością czuwa oprogramowanie RedMagic OS 9, bazujące na systemie Android 14.

Dostępność i cena

RedMagic 9 Pro trafi do globalnej sprzedaży w trzech wariantach kolorystycznych i dwóch konfiguracjach pamięci:

Sleet (czarny) 12/256 GB za 649 euro (2816 zł),

(2816 zł), Snowfall (srebrny) i Cyclone (przezroczysty)16/512 GB za 799 euro (3467 zł).

Zamówienia przedpremierowe na globalnej stronie internetowej marki RedMagic zostaną otwarte 27 grudnia 2023 roku, natomiast otwarta sprzedaż ma rozpocząć się 3 stycznia 2024 roku.

Źródło zdjęć: Nubia

Źródło tekstu: Nubia