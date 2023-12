Asus ROG Phone 8 – wyciekła pełna specyfikacja i rendery

Zbliża się premiera telefonu Asus ROG Phone 8. Gamingowy smartfon nie ma już przed nami zbyt wielu tajemnic – poznaliśmy najważniejsze dane i wygląd telefonu.

Smartfony z serii Asus ROG Phone 8 – podstawowy model oraz wariant Pro – będą miały swoją premierę 8 stycznia na targach CES 2024, co już potwierdził sam Asus. Producent skrzętnie ukrywał dotąd inne szczegóły, ale najnowszy wyciek ujawnia już niemal wszystkie szczegóły.

Rendery przedstawiają telefon z każdej strony i widać na nich, ze Asus już całkowicie zmienił stylistykę. Seria Asus ROG Phone 8 ma tylko jeden gamingowy akcent – logotyp ROG z podświetleniem LED, poza tym jednak telefon jeszcze bardziej wygląda jak zwykły smartfon. Takie podejście może przyciągnąć nowych użytkowników, dla których poprzednie modele były zbyt udziwnione. Asus będzie reklamował nowe ROG Phone'y 8 hasłem „Beyond Gaming”, wskazując, że zalety telefonu wykraczają poza świat gier.

Z tyłu obudowy uwagę zwraca spory, umieszczony w rogu moduł aparatów, a na wyświetlaczu widać okrągłe wycięcie na aparat selfie – wcześniej był on umieszczany nad ekranem.

Smartfony ROG Phone 8 wyposażone są w ekrany Flexible AMOLED dostarczone przez Samsunga. Wyświetlacze mają przekątną 6,78 cala, rozdzielczość Full HD+ i odświeżanie do 120 Hz w modelu podstawowym oraz do 165 Hz w wariancie Pro, w trybie gier. Wyświetlacze wykorzystują technologię LTPO, co zapewnia dynamiczne odświeżanie od 1 Hz. Maksymalna jasność ekranów sięga 2500 nitów, a zabezpieczeniem jest szkło Gorilla Glass Victus 2. Obudowy telefonów zapewniają wysoką odporność na pyły i wodę IP68.

Sercem obydwu modeli Asus ROG Phone 8 jest układ Snapdragon 8 Gen 3 o taktowaniu do 3,3 GHz. Pamięć RAM dostępna jest w standardzie LPDDR5X, a wewnętrzna – UFS 4.0. Podstawowy model dostępny będzie w konfiguracji 12 + 256 GB, a Asus ROG Phone 8 Pro – w wariantach 16 + 512 GB oraz 24 GB + 1 TB.

Seria Asus ROG Phone 8 wyposażona jest w głośniki stereo z 5 magnesami, z dźwiękiem Hi-Res Audio i Dirac Virtuo. Nie zabrakło wyjścia audio 3,5 mm.

Obiecująco zapowiada się sekcja fotograficzna. Główny aparat ma 50 Mpix (IMX 890) oraz stabilizację OIS. Pomagają mu aparat szerokokątny 13 Mpix oraz aparat z teleobiektywem 32 Mpix z optycznym zoomem 2x. Wiadomo też, że w modelu Pro przedni aparat ma 32 Mpix.

Energię dostarczy akumulator 5500 mAh z szybkim ładowaniem 65 W w standardach Quick Charge 5.0 i PD. Wszystkim ma zarządzać Android 14.

Do smartfonów Asus ROG Phone 8 będzie też można dokupić akcesoria jak potężny wentylator do montażu na tyle obudowy.

Źródło zdjęć: Windows Report, Telepolis.pl

Źródło tekstu: MySmartPrice